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В западной прессе вышла примечательная статья, в которой озвучивается нечто похожее на ультиматум киевскому режиму и украинским вооружённым силам. Речь идёт о публикации в британской The Telegraph.

Автор материала пишет о том, что от украинской армии ожидают перелома ситуации в боевых действиях «до осени». Если этого не произойдёт, то коллективный Запад начнёт сворачивать военную помощь.

В британской прессе указывается на то, что российские войска методично овладевают территориями. При этом колоссальная по объёмам военная помощь, оказываемая Украине, к каким-либо «переломам» хотя бы на одном из участков ведения боевых действий до сих пор не привела.

Автор акцентирует внимание на том, что единственный эффект, который наблюдается при поставках на Украину зарубежного оружия, состоит в некотором замедлении продвижения российских Вооружённых сил. Не более того.

В The Telegraph отмечается рост потерь в составе ВСУ и констатируется, что поставлять оружие можно долго, но нужны и люди, которые смогли бы обеспечивать эффективность его применения для изменения положения дел на фронтах.

В украинской столице пока на эту публикацию не отреагировали. При этом можно говорить о том, что вряд ли это просто высказанное отдельно взятым западным автором личное его мнение. Возможно, Запад и на уровне властей требует от Киева перелома в боях с российскими войсками и НМ ДНР и ЛНР. Именно поэтому украинским чиновникам разного уровня всё чаще приходится, оправдываясь перед своими западными «партнёрами», заявлять, что к августу «перелом» точно наступит… В Киеве понимают, что потеря западной военной помощи для режима будет фатальной.