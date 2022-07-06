Войти
Военное обозрение

Британская пресса: Если армия Украины до осени не добьётся перелома в боевых действиях, то Запад начнёт сворачивать военную помощь

546
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В западной прессе вышла примечательная статья, в которой озвучивается нечто похожее на ультиматум киевскому режиму и украинским вооружённым силам. Речь идёт о публикации в британской The Telegraph.

Автор материала пишет о том, что от украинской армии ожидают перелома ситуации в боевых действиях «до осени». Если этого не произойдёт, то коллективный Запад начнёт сворачивать военную помощь.

В британской прессе указывается на то, что российские войска методично овладевают территориями. При этом колоссальная по объёмам военная помощь, оказываемая Украине, к каким-либо «переломам» хотя бы на одном из участков ведения боевых действий до сих пор не привела.

Автор акцентирует внимание на том, что единственный эффект, который наблюдается при поставках на Украину зарубежного оружия, состоит в некотором замедлении продвижения российских Вооружённых сил. Не более того.

В The Telegraph отмечается рост потерь в составе ВСУ и констатируется, что поставлять оружие можно долго, но нужны и люди, которые смогли бы обеспечивать эффективность его применения для изменения положения дел на фронтах.

В украинской столице пока на эту публикацию не отреагировали. При этом можно говорить о том, что вряд ли это просто высказанное отдельно взятым западным автором личное его мнение. Возможно, Запад и на уровне властей требует от Киева перелома в боях с российскими войсками и НМ ДНР и ЛНР. Именно поэтому украинским чиновникам разного уровня всё чаще приходится, оправдываясь перед своими западными «партнёрами», заявлять, что к августу «перелом» точно наступит… В Киеве понимают, что потеря западной военной помощи для режима будет фатальной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Похожие новости
05.07.2022
Главу МИД Украины насмешил прием Швеции и Финляндии в НАТО
28.02.2022
ЕКА продолжит сотрудничать с Роскосмосом, несмотря на ситуацию на Украине
09.03.2021
Виктор Муженко: «Никто не представляет до конца, как все было в 2014 году» (Факты, Украина)
19.08.2019
Исследуют Калининград: американский самолет провел новую разведку
13.08.2019
Sohu (Китай): какой флот самый сильный? Россияне дали необычный ответ, Китаю дали неожиданную оценку
17.11.2017
"Метод стар: разделяй и властвуй. Теперь Россия использует его против нас"
20.08.2015
Семь причин, по которым российская армия не такая грозная, как кажется ("Mako", Израиль)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.07 11:52
  • 5
Им нет равных в мире. Глава "Рособоронэкспорта" Михеев — о превосходстве истребителей "Су"
  • 06.07 10:40
  • 28866
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.07 10:26
  • 1
Вопрос о восстановлении производства самолетов Ту-214 на Казанском авиационном заводе
  • 06.07 09:12
  • 3
Юрий Борисов: армия получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно
  • 06.07 08:32
  • 3
Первый массовый российский электромобиль будет намного дешевле Tesla. Глава «Автотора» уверяет, что пилотная партия будет выпущена в 2023 году
  • 06.07 08:23
  • 2
Роскосмос ведет круглосуточное наблюдение за территорией Украины - Рогозин
  • 06.07 07:21
  • 2
Рособоронэкспорт: в будущем доминирующая боевая эффективность авиатехники РФ сохранится
  • 06.07 02:31
  • 1
Более 1,2 тысячи зданий и сооружений построили для ВС РФ в I полугодии
  • 05.07 22:26
  • 19
Российское оружие лишают Божьей силы
  • 05.07 20:47
  • 55
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 05.07 20:26
  • 146
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 05.07 18:43
  • 69
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 05.07 10:06
  • 225
Космонавтика Илона Маска
  • 05.07 06:09
  • 6
В районе спецоперации засветились танки Т-62МВ с "Контактом"
  • 04.07 21:20
  • 3
Украинская «линия Мажино»