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Naked Science

«Слабое место». Рогозин предложил национализировать производство микроэлектроники для космоса

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: AP / Yuri Kochetkov / Pool Photo

По мнению главы «Роскосмоса», именно тема спутникостроения в России остается «одной из самых тревожных» и в то же время важных.

Глава корпорации по ракетно-космической отрасли Дмитрий Рогозин призвал национализировать предприятия, на которых выпускают радиационно стойкую электронно-компонентную базу, нужную в том числе для спутников. С таким предложением он выступил во время встречи с сотрудниками холдинга «Информационные спутниковые системы», крупного отечественного разработчика и производителя спутников связи, телевещания, навигации и геодезии.

«Вы — единственное предприятие, которое обеспечивает армию и флот космической связью. В том состоянии, в котором находится наша страна, мы заинтересованы в удвоении нашей орбитальной группировки. Это означает, что направление, которым вы занимаетесь, наиболее востребовано. Вы сейчас очень нужны нашей стране. От вас многое зависит, в том числе создание орбитальных группировок для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет, услуг интернета вещей. Работы у вас будет много. Вопрос только в технической реализуемости тех направлений деятельности, которых нет у нас на руках, — та самая элементная база. Это наше с вами слабое место», — считает гендиректор «Роскосмоса».

Поэтому, по его мнению, нужно решать проблему, которая заключается в недоступности компонентной базы категории space (то есть устойчивой к повреждениям или неисправностям, вызванным высоким уровнем ионизирующего излучения). Преодолеть эту преграду Рогозин предлагает за счет национализации промышленности — передачи ее в собственность государственным корпорациям, «Роскосмосу» и «Росатому».

Еще в начале марта, через несколько дней после начала спецоперации на Украине, глава госкорпорации заявлял, что из-за санкций, затронувших в том числе предприятия «Роскосмоса», и в целом сложившейся ситуации Россия скорректирует свою ракетно-космическую программу: в приоритете будет создание спутников двойного назначения, то есть в том числе для нужд Министерства обороны, а все остальные работы и траты приостановят.

Однако микроэлектронику, необходимую для производства космических аппаратов, поставляли в основном из-за рубежа. В итоге после введения санкций, ограничивших поставки высокотехнологической продукции, они стали проблемой для «Роскосмоса». Рогозин обещал решить ее, ведь «умных голов, волевых людей, патриотов России в оборонно-промышленном комплексе и ракетно-космической промышленности большинство».

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