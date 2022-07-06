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Интерфакс-АВН

Глава МИД Финляндии уверен, что его страна и Швеция найдут компромисс с Турцией по вступлению в НАТО

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Военнослужащий ВС Финляндии
Военнослужащий ВС Финляндии.
Источник изображения: © Andreas Rentz/Getty Images

Хельсинки. 5 июля. ИНТЕФАКС - Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто выразил уверенность в том, что его страна и Швеция смогут договориться с Турцией по вопросу вступления в НАТО.

"Противоречия на переговорах в НАТО не являются исключением, для стран-членов привычно выявлять широкий спектр взглядов, и поэтому оппозиция Турции не является исключительной", - сказал Хаависто во вторник на пресс-конференции с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном.

"Я знаю, что при переговорах с Турцией, решения, которые удовлетворяют все стороны, в конце концов найдутся", - сказал глава МИД.

Он признал, что в вопросе о вступлении в НАТО Финляндия была ведущей страной, и изменения в Швеции относительно вступления в НАТО произошли во многом благодаря позиции его страны.

"Финляндия первой осознала тот факт, что ситуация с безопасностью ухудшилась в ее непосредственном окружении в регионе Балтийского моря в результате ситуации в Украине", - сказал Хаависто.

По его словам, эта озабоченность воздействовала и на Швецию, которая начала собственный путь сближения с НАТО. "Швеция была бы готова удовлетвориться только тесным сотрудничеством (с НАТО) и не обратилась бы в НАТО без Финляндии", - отметил Хаависто.

Он выразил надежду, что некоторые страны НАТО могут ратифицировать протокол о вступлении Финляндии и Швеции еще до августа.

"Например, Германия, Норвегия и Эстония объявили о том, что они намерены ратифицировать в ускоренном порядке. Для нас это хорошая ситуация", - сказал Хаависто.

Кайкконен со своей стороны считает, что ратификация в лучшем случае может быть завершена к концу года. Он отметил, что Финляндия выполняет политические и военные условия для членства в НАТО.

"Приятно отметить, что Финляндия уже имеет сильные оборонительные силы, устойчивое общество и тесно взаимодействует со странами НАТО. Мы можем с уверенностью полагаться на них в ближайшие месяцы", - сказал Кайкконен.

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