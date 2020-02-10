Evrensel (Турция): план по окружению России с запада работает

Учения «Защитник Европы 2020» с участием 40 тысяч военнослужащих НАТО и 33 тысяч единиц техники вызывают большую озабоченность у российских властей. Автор разделяет обеспокоенность Москвы, уточняя, что Турция, несмотря на членство в альянсе, не принимает участия в маневрах. По его мнению, это провокация, и цель ее предельно ясна.

В эти дни, когда все внимание обращено на борьбу, которая идет между Россией и странами НАТО в Сирии и Ливии в рамках империалистического передела мира, на восточноевропейском фронте происходят интересные и важные события.

Стартовали учения "Защитник Европы 2020" (Europe Defender 2020) - одни из крупнейших военных учений НАТО за последнее время. В ходе учений отрабатывается сценарий "защиты" Европы в случае нападения России, а по сути - сценарий оккупации России.

Всего в учениях принимают участие 16 стран-членов НАТО, в частности США, Германия, Бельгия, Нидерланды, Франция, Польша, а также Финляндия и Грузия. Турция не участвует в маневрах.

В учениях будет задействовано почти 40 тысяч военнослужащих, в том числе 25 тысяч американских военных, и 33 тысячи единиц военной техники. Маневры продлятся до мая. На обширной территории от Германии до границ России, в центрах европейских городов стали появляться танки. На улицах Европы состоится репетиция "большой войны". В то время как на западе силы сосредотачиваются по оси Эстония - Болгария, часть войск будет переброшена в Грузию. И Россия, таким образом, будет взята в клещи с запада и юга.

При этом противники войны готовятся к крупным акциям протеста против этих учений. В заявлениях на этот счет отмечается, что целью НАТО является не столько защита европейских стран от России, сколько втягивание России в войну.

Россия при каждой возможности реагирует на столь масштабную переброску войск НАТО к своим границам, но США не придают значения этому. Хотя известно, что любые крупные учения в то же время содержат в себе большую провокацию - НАТО словно ищет причину для вовлечения России в большую войну.

Впервые столь крупные маневры НАТО были проведены в 1995 году.

А в учениях под названием "Соединение трезубца" (Trident Juncture), состоявшихся в 2018 году в Норвегии при участии 29 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии, было задействовано более 50 тысяч военнослужащих.

С 2011 года такие члены НАТО, как Польша и страны Балтии, при участии США регулярно проводят учения "Сабельный удар" (Saber Strike). Опять же в Польше один раз в два года проводятся учения под названием "Анаконда" (Anakonda), в которых участвуют все страны-члены НАТО. В ходе этих учений отрабатывается сценарий захвата Калининграда и столицы Белоруссии - Минска.

А Белоруссия, которая открыто берется на прицел в военных маневрах НАТО, в эти дни оказалась в осаде и с дипломатической точки зрения.

Спор между Россией и Белоруссией по поводу энергетических ресурсов и удовлетворения потребностей Белоруссии в природном газе и нефти привел к тому, что в российско-белорусских отношениях подули холодные ветры. С этой точки зрения большое значение имеет визит госсекретаря США Майка Помпео (Mike Pompeo) в Минск в начале месяца.

В статье, опубликованной газетой "Вельт" 31 января под заголовком "Почему вассал Путина пытается сблизиться с США?", обращается внимание на оживление, которое происходит в отношениях США и Белоруссии впервые за 25 лет. Фронт НАТО во главе с США считал президента Александра Лукашенко "последним диктатором Европы" и постоянно предпринимал попытки сменить режим в этой стране.

Однако, судя по заявлениям, прозвучавшим после встречи с Помпео, будут сделаны важные шаги для нормализации дипломатических отношений между двумя странами. Состоится взаимное открытие посольств. Будут постепенно отменены санкции, введенные США в 2006 году. Самое главное, что США будут вести разведку запасов природного газа и нефти в Белоруссии и при необходимости удовлетворят все потребности страны в природном газе и нефти.

Лукашенко, видимо, готов на все, чтобы не идти на уступки перед Россией. США же не намерены упускать такую возможность. ЕС тоже ждет в засаде. Ведь в начале января был сделан ряд шагов в направлении упрощения визовых процедур для граждан Белоруссии. В этих условиях все выше становится вероятность того, что Белоруссия в скором времени станет второй Украиной. В стране может вспыхнуть конфликт между сторонниками Запада и сторонниками России.

Россия много лет продает Белоруссии природный газ и нефть по внутрирыночным ценам и настаивает на изменении этих условий. Как пишет Томаш Конич (Tomasz Konicz) на сайте "heise.de", в основе этого энергетического спора лежит спор об интеграции между Россией и Белоруссией. Путин хочет сделать Белоруссию, бывшую советскую республику, частью Российской Федерации, напоминает о соглашении, подписанном между двумя странами в 1999 году. Это главная причина, по которой Белоруссии продается дешевый природный газ и нефть.

Однако за прошедшие с тех пор 20 лет Лукашенко, похоже, изменил свое мнение об идее "интеграции". Ведь тогда, подписывая соглашение с Борисом Ельциным, Лукашенко рассчитывал сам сесть в кресло после Ельцина. Теперь же он восклицает: "Белоруссия не поддастся России". В этой связи проводятся встречи. Путин в свою очередь не намерен уступать руководству Белоруссии. По мере усиления в экономическом, политическом и военном отношении растет и его аппетит к возвращению старых земель.

Таким образом, в то время как конфликт между империалистическими государствами ужесточается и НАТО, прямо объявляя Россию врагом, продолжает отрабатывать сценарии оккупации, Россия делает ход за ходом, чтобы удержать под контролем бывшие зоны господства.

Юджель Оздемир (Yücel Özdemir)