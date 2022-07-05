В России вспомнили о гусеничном «Урагане»

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган», которая построена на базе автомобиля ЗИЛ-135ЛМ, могла получить гусеничное шасси. На странице Музея пермской артиллерии во «Вконтакте» опубликовали эскизный проект опытной машины, пишет «Российская газета».

Отмечается, что над гусеничным вариантом машины работали в 1960-е годы. РСЗО планировали построить на шасси «Объект 123», которое получила пусковая установка зенитного ракетного комплекса 2К11 «Круг».

Опытная машина могла получить 30 направляющих для запуска реактивных снарядов калибра 178 миллиметров. Максимальная дальность стрельбы могла составлять 35 километров. Считалось, что боевой вес машины составит 26 тонн.

Серийная версия РСЗО «Ураган» получила 16 направляющих. Машина использует реактивные снаряды калибра 220 миллиметров. РСЗО приняли на вооружение в 1975 году.

В июне в публикации 19FortyFive заметили, что российская система «Град» остается одной из самых известных РСЗО в мире. Машина получила блок из 40 направляющих на поворотном основании.

В мае вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что российские РСЗО «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров получили высокоточные снаряды с самонаведением.