В России рассказали о доминировании отечественной авиации

Доминирующая боевая эффективность отечественной авиации, которая во многом превосходит западные самолеты, сохранится. Об этом ТАСС заявил генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

«Накал военных угроз в мире не снижается, что предопределяет повышенный интерес к доказавшей свою надежность и эффективность российской боевой авиации, которая по многим параметрам превосходит те же западные образцы. В обозримой перспективе доминирующая боевая эффективность российской авиатехники сохранится, да и модернизация платформ идет непрерывно, что хорошо видно на примере Су-57», — рассказал он.

Михеев отметил, что «некоторые западные СМИ, вбрасывая фейки о якобы "технологическом отставании русских", умалчивают о том, что зачастую одно лишь появление в небе российских истребителей меняет обстановку на военном театре кардинально не в пользу противника».

В июне издание Military Watch заметило, что наличие прорывных технологий позволяет истребителю пятого поколения Су-57 конкурировать с перспективными платформами шестого поколения. Самолет получил шесть радиолокационных станций.

В том же месяце заместитель руководителя проекта Су-75 Алексей Булатов сообщил, что конструкция истребителя Су-57 допускает установку нового оборудования с минимальными изменениями.