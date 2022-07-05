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Путин поручил предоставить отдых освобождавшим ЛНР военнослужащим

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Военные, принявшие участие в освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР), должны отдохнуть и накопить новые силы, заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 4 июля.


«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — подчеркнул глава государства на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Президент РФ также отметил, что другие воинские соединения должны продолжать работать над достижением своих ранее обозначенных целей.

«<…> другие воинские соединения, включая группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу, и надеюсь, что всё будет на их направлениях происходить так же, как и на луганском происходило до настоящего времени», — сказал Путин.

Днем ранее Шойгу доложил российскому лидеру о полном освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов.

Ранее, в воскресенье, Минобороны России сообщило, что украинская группировка войск полностью заблокирована в «лисичанском котле». Также стало известно, что за двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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