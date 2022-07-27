Отдых в Крыму

Крым — это и пляжи, и захватывающая красота мысов, и степные просторы, и горы, и архитектурное вдохновение. Природа во всех ее проявлениях, античная история и все более укрепляющийся сервис. Каждый может найти уголок и занятие по душе. Хочешь богатой военной истории и красивых улиц — едешь в Севастополь. Хочешь провести весь отпуск на пляже — едешь в Оленевку. Хочешь поближе к горам — Ялта и Новый Свет. За дайвингом к Тарханкуту, за ламповой атмосферой в Гурзуф, за духом свободы в Тихую Бухту.

Среди вариантов для размещения в 2022 году можно найти и приличные отели, и стильные гостевые дома с демократичным ценником. Для отдыха с детьми в Крыму у владельцев гостиниц и отелей также есть свои предложения privettur.ru/krym/t_deti/.

Где остановиться

Снять жилье в Крыму можно без проблем в любом его уголке privettur.ru/krym/. В вашем распоряжении есть частный сектор в маленьких поселках: жилье там обойдется довольно экономно. Для спокойного преимущественно пляжного отдыха это хороший вариант.

Гостиницы Крыма с каждым годом растут как в количестве, так и в качестве privettur.ru/krym/gostinicy_oteli/. Это и небольшие отели с красивыми территориями, и гостевые дома с бассейнами и парковками, и стильные гостиницы с современным ремонтом.

Отдых с детьми в Крыму также может пройти с максимальным комфортом. Все больше отельеров добавляют в свои дополнительные услуги детские кроватки, площадки для игр и прочие удобства.

Климат

Еще одна особенность полуострова — климат меняется от западного побережья к восточному и охватывает несколько климатических зон. Если открыть любой материал о погоде в Крыму, то вы увидите, что абсолютно про каждый курорт будет написано, что он самый солнечный, а море здесь самое чистое. Отчасти это правда, в Крыму повсеместно летом стоит сухая и солнечная погода — годовая сумма осадков не превышает 600 мм.

В Крыму три климатических зоны:

Степной Крым — присутствует как на севере и западе, так и в центральной части Крыма. Это жаркое засушливое лето, малоснежная мягкая зима.

Крымские горы — самый влажный климат, в горах зимой выпадает снег, а в межсезонье случаются туманы, лето жаркое.

Южный Крым — климат здесь схож со средиземноморским, жаркое лето, горы защищают от холодных ветров, а вот теплый воздух с моря, наоборот удерживают. Поэтому среди туристов популярен именно ЮБК.

Вода на полуострове также прогревается не одинаково быстро. Сначала прогревается северо-восток и северо-запад: Евпатория, Поповка, Щелкино. Там мелководно — поэтому купальный сезон начинается рано, но и заканчивается рано по той же причине. Дольше всего море остается теплым на Южном берегу.

Какой курорт выбрать

Территориально полуостров также разделяется на три участка: Восточный, Западный и Южный берег.

Восточный берег: Новый Свет, Судак, Коктебель, Береговое, Керчь и другие города. Восточный берег немного дикий, по-своему романтичный с его утесами, запахом трав из степи, укромными бухтами, где еще можно найти по-настоящему уединенный отдых. Среди пляжей здесь встречаются песчаные, например, в селе Береговое, в то время как на ЮБК практически везде покрытие из мелкой гальки. На территории Восточного Крыма расположены сразу три заповедника: Опукский, Карадагский и Казантипский.

Среди всех курортов выделяется Новый Свет как настоящий уголок рая на земле с его разноцветными бухтами, живописной Тропой Голицына и зарослями сосны и можжевельника.

Южный берег: Форос, Симеиз, Алупка, Ливадия, Ялта, Гурзуф, Алушта и другие.

Средиземноморский климат, величественные горы, длинный бархатный курорт и развитая инфраструктура — вот за что мы любим ЮБК. Здесь всегда есть чем занять и себя, и ребенка, большое количество экскурсий и всегда можно легко перемещаться из одной локации в другую. Летом температура воды прогревается до +23 и остается комфортной до середины сентября. Выбирайте Симеиз, если любите аутентичную застройку и немного бунтарский дух, Гурзуф, если вам по душе узкие улочки и Алушту, если путешествуете с маленькими детьми.

Западный берег: Севастополь, Балаклава, Оленевка, Евпатория, Межводное, Любимовка.

Западное побережье это оздоровительные курорты, и маленькие уединенные поселки с демократичными ценами, и военная история Балаклавы и Севастополя, и, конечно, мальдивские пляжи Оленевки. Единственная проблема Западного Крыма — до него дальше всего добираться.

Развлечения в Крыму

Всех развлечений не перечислить. В любом крупном курорте вы найдете весь стандартный набор туриста: пляжи, аквапарки, кафе, экскурсии, музеи. Если любите активный отдых, то конные прогулки, туры на квадроциклах, велотуры также ждут вас практически в любом уголке. Локально можно найти дайвинг-центры, полеты с парапланами, яхт-клубы, кайт-споты. Если вам нужны вечеринки и ночные клубы, то выбирайте: Севастополь, Ялту, Евпаторию и Коктебель. Коктебель вообще уникальный поселок в плане сосредоточения разного рода развлечений.

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