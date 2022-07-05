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Военное обозрение

Фронт вносит коррективы: в танковом батальоне НМ ДНР на базе БМП-3 создали внештатное отделение разведки

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Источник изображения: topwar.ru

Спецоперация ВС РФ на Украине показала необходимость усиления ударных подразделений средствами дистанционной разведки. В НМ ДНР решили эту проблему, несмотря на нарушение организационно-штатной структуры.

В танковом батальоне создаём внештатное разведывательное отделение на базе БМП-3

- пояснили в НМ ДНР.

На боевую машину устанавливается складная мачта с прикреплённой к её вершине поворотной видеокамерой, картинка от неё поступает на аппаратуру, размещённую в десантном отделении БМП (два монитора, компьютеры), позволяя засечь человека на дистанции в 4-5 км. Полученная информация о местах размещения противника передаётся на командный пункт или непосредственно на огневую позицию.

При этом БМП-3 полностью сохранила свою боевую мощь, имея на вооружении две пушки калибра 100 и 30 мм, тепловизор. Слабая защита машины в сравнении ОБТ не позволяет ей участвовать в сражениях в передних порядках вместе с танками батальона, но, учитывая её разведывательное назначение, этого и не требуется – она «засекает» неприятеля издалека, а его уничтожением занимаются уже другие средства.

Расчёт внештатного разведотделения состоит из трёх человек (не считая экипажа) и набран из проживающих в Донецке молодых людей, разбирающихся в современной оптической и компьютерной аппаратуре: два оператора бортовой системы наблюдения и один оператор БПЛА. Беспилотник имеет тепловизор и способен обнаруживать цели на расстоянии в 12 км, особенно размещённые глубоко за передним краем вражеские РСЗО, при стрельбе с которых остаётся отчётливый тепловой след.

Этот случай демонстрирует готовность командования НМ ДНР вносить коррективы в тактику ведения войны, что позволяет быстро адаптироваться к новым условиям на фронте, сохранить жизни бойцов и повысить эффективность работы подразделений – пусть и вопреки тому, что утверждено в организационно-штатной структуре.

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Россия
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