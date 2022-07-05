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Летчики Балтфлота выполнили бомбометание по целям на полигоне

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Фронтовые бомбардировщики Су-24М
Фронтовые бомбардировщики Су-24М.
Источник изображения: Константин Михальчевский/РИА "Новости"

Экипажи истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24 авиационного соединения морской авиации Балтийского флота отработали поражение наземных целей. В рамках учений летчики выполнили бомбометания на авиационном полигоне в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В учениях приняли участие более 15 экипажей Су-24 и Су-30СМ: они отработали задачи по огневому обеспечению сухопутных подразделений, а также уничтожению бронетехники, живой силы и командных пунктов условного противника.

Экипажи сбросили свыше 50 бомб весом от 100 до 500 килограммов, а также выпустили более пятисот снарядов калибра 30 миллиметров из авиационных пушек по целям на полигоне.

В мае в публикации 19FortyFive совместный полет российских и китайских бомбардировщиков назвали сигналом для Соединенных Штатов. В ходе полета над Японским и Восточно-Китайским морями бомбардировщики сопровождались истребителями Су-30СМ.

В январе издание Military Watch включило истребители Су-30СМ в число самых опасных самолетов в Европе.

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