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Российские артиллеристы применили «Гиацинты» на учениях

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Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт"
Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) в ходе учений уничтожили десант условного противника, который высадился на побережье Сахалина. Военные нанесли удар по месту высадки с помощью самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С5 «Гиацинт-С», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«В ходе проведения мероприятий боевой подготовки расчеты 152-миллиметровых самоходно-артиллерийских установок "Гиацинт" на полигоне "Успеновский" выполнили нормативы по переводу САУ в боевое положение, а также отработали вопросы взаимодействия с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Расчеты БПЛА провели разведку прибрежной зоны на высоте более 200 метров, где и был обнаружен десант условного противника», — сообщили в пресс-службе.

На основе полученных координат российские артиллеристы приняли решение о нанесении удара по месту высадки. Отмечается, что всю технику и живую силу условного противника уничтожили.

«Артиллеристы армейского корпуса ВВО показали высокий уровень полевой выучки при выполнении своих функциональных обязанностей. По итогам проведения боевых стрельб военнослужащие артиллерийских подразделений и расчеты БПЛА были оценены на "хорошо" и "отлично"», — добавили в пресс-службе.

Самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» предназначена для уничтожения техники, живой силы и средств ядерного нападения, а также для разрушения укреплений. Машина на гусеничном шасси оснащена нарезной пушкой 2А37 калибра 152 миллиметра. Максимальная дальность стрельбы обычным снарядом составляет 28 километров.

В апреле в «Ростехе» сообщили, что белорусские САУ 2С5 «Гиацинт-С» отремонтируют в России. Предприятие «Уралтрансмаш» концерна «Уралвагонзавод» заключило контракт с Министерством обороны Белоруссии.

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Страны
Белоруссия
Россия
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2С5 Гиацинт
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Военные учения
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