Войти
Lenta.ru

Россия отремонтирует белорусские «Гиацинты»

321
0
0
Самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С»
Самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С».
Источник изображения: topwar.ru

Белорусские самоходные пушки 2С25 «Гиацинт-С» отремонтируют в России. Предприятие «Уралтрансмаш» концерна «Уралвагонзавод» заключило контракт на ремонт и модернизацию орудий с Министерством обороны Белоруссии. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

«Проведение капитального ремонта 2С5 "Гиацинт-C" с модернизацией продлит срок службы и обеспечит техническое состояние, максимально приближенное к вновь изготовленным изделиям независимо от того, в каком состоянии изделия поступили в ремонт», — сообщил генеральный директор предприятия «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров.

Самоходную пушку 2С25 «Гиацинт-С» приняли на вооружение в 1975 году. 2С25 предназначена для уничтожения средств ядерного нападения, органов управления, укреплений и техники противника. Пушка калибра 152 миллиметра позволяет поражать цели на расстоянии до 30 километров.

В феврале стало известно, что подразделения Западного военного округа (ЗВО) получили модернизированные самоходные гаубицы «Мста-СМ2».

В декабре 2021 года «Уралтрансмаш» завершил модернизацию самоходных гаубиц «Малка».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
2С5 Гиацинт
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
08.04.2020
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
27.06.2018
Сухопутные линкоры. Зачем возвращают в строй 203-миллиметровые "Малки"
17.11.2017
Порох сухим: Россия взялась за главный калибр
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 10:41
  • 24209
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.04 10:40
  • 1
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 25.04 05:13
  • 41
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 25.04 00:46
  • 1
Американские военные получат новое оружие в 2023 году
  • 24.04 23:42
  • 12
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 24.04 15:57
  • 7
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 24.04 14:20
  • 8
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000
  • 24.04 10:42
  • 2
Пожары в научных учреждениях, подведомственных Минобороны России
  • 24.04 01:14
  • 9
Россия спешно мобилизует Тихоокеанский флот на защиту своих танкеров от пиратов из США и ЕС
  • 23.04 16:28
  • 3
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 23.04 15:05
  • 2
Лихой дрифт Т-80 в Мариуполе попал на видео
  • 23.04 04:23
  • 6
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 23.04 02:01
  • 2
На "Курганмашзаводе" сообщили, что санкции не повлияли на выполнение гособоронзаказа
  • 22.04 19:51
  • 1
США вывели из боевого состава ВВС 17 стратегических бомбардировщиков B-1B
  • 22.04 19:20
  • 13
В США оценили российские гранатометы