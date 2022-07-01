General Dynamics выиграла конкурс армии США на боевую машину по программе MPF

28 июня 2022 года было сообщено, что армия США в ходе конкурсного процесса выбрала представленное General Dynamics Land Systems (GDLS, в составе корпорации General Dynamics) предложение гусеничной боевой машины ("легкого танка") с пушечным вооружением по программе Mobile Protected Firepower (MPF), и выдала General Dynamics Land Systems контракт на сумму 320,325 млн долл на изготовление первой малосерийной партии (Low-Rate Initial Production - LRIP) из 26 машин MPF к 24 октября 2024 года.

Один из опытных образцов гусеничной боевой машины разработки General Dynamics Land Systems (GDLS, в составе корпорации General Dynamics) по программе армии США Mobile Protected Firepower (MPF) на испытаниях (с) армия США

Контракт включает опцион на изготовление еще 70 машин по LRIP, с учетом опциона общая стоимость контракта составит 1,14 млрд долл. Сообщено, что из 26 первых машин восемь будут доработанными машинами опытной партии из 12 единиц, использовавшейся для проведения конкурсных испытаний.

Ожидается, что первые машины будут поставлены менее чем через 19 месяцев - в декабре 2023 года. Планируется, что первый батальонный комплект машин MPF (42 единицы) будет поставлен к четвертому кварталу 2025 финансового года (то есть к 1 июля 2025 года), и по данным GDLS, армия планирует начать полномасштабное серийное производство машин в 2025 календарном году.

Армия США выбрала по программе MPF представленную GDLS машину полностью новой разработки на основе демонстратора Griffin II, в свою очередь основывавшегося на показанном несколько лет назад прототипе-демонстраторе Griffin I. Коструктивно Griffin II представляет собой установку модифицированной облегченной башни танка М1А2 SEP v.2/v.3 Abrams с новой 120-мм пушкой ХМ360 на модифицированное гусеничное шасси ASCOD 2, используемое в новой британской гусеничной боевой разведывательной машинe Ajax (разработчиками и изготовителями ASCOD 2 являются принадлежащие General Dynamics европейские компании - испанская General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara Sistemas и австрийская General Dynamics European Land Systems - Steyr), но с уменьшением числа катков с семи до шести на борт. Боевая масса Griffin II составляла 32 тонны.

Однако финальный вариант машины на основе Griffin II, выбранный армией США по MPF, имеет 105-мм пушку XM35, а башня переработана с уcилением бронирования. Боевой вес финального варианта, как считается, составляет 38 тонн. Система управления огнем практически полностью унифицирована с танком М1А2 SEP v.3. Экипаж четыре человека. Должен быть установлен комплекс активной защиты.

Напомним, что программа Mobile Protected Firepower (MPF), начатая армией США в 2015 году, предусматривала создание гусеничной боевой машины массой сперва не более 32 тонн (в последующем лимит массы был повышен до 38 тонн), оснащенной пушечным вооружением калибром 105 или 120 мм и комплексом активной защиты. По замыслу, машины MPF должны иметь более высокий уровень оперативной и тактической подвижности, чем танки Abrams.

В декабре 2018 года армия США выдала корпорациям ВАЕ Systems и General Dynamics контракты на разработку на конкурсной основе гусеничных боевых машин по программе MPF на сумму 375,9 и 335 млн долл соответственно, каждая на постройку и поставку для испытаний по 12 прототипов собственного варианта машины MPF по этапу ОКР (Engineering, Manufacturing, and Development - EMD). Поставка прототипов должна была быть начата через 14 месяцев и завершена через 18-19 месяцев с момента получения контракта.

Конкурентом предложения GDLS выступала представленная ВАЕ Systems реинкарнация известного легкого танка М8 Armored Gun Systems (AGS) Buford, разработанного компанией FMC (затем United Defense, сейчас в составе ВАЕ Systems) на рубеже 1980-х и 1990-х годов для замены легкого танка М551 Sheridan, в первую очередь в воздушно-десантных соединениях. В 1995 году танк М8 был принят на вооружение армии США, но в 1997 году программа М8 была аннулирована до начала серийного производства ввиду сокращений военных расходов. Было построено всего шесть образцов М8. Легкий танк М8 имел боевую массу от 19 до 25 тонн в зависимости от варианта сменного комплекта защиты и был оснащен 105-мм пушкой XМ35 в вынесенной установке с автоматом заряжания. Предлагавшаяся обновленная машина MPF на основе М8 имела значительно переработанную башню с модульной системой бронирования и установкой комплекса активной защиты Elbit Systems Iron Fist. 105-мм пушка ХМ35 с автоматом заряжания сохранена, боекомплект составляет 21 выстрел. Были применены новая система управления огнем и новые гусеницы и модернизирована силовая установка, в которой используется дизельный двигатель MTU в сочетании с автоматической трансмиссией Allison 3040MX.

Программа у обоих исполнителей шла с задержками и первые опытные образцы обеих машин были продемонстрированы министру армии США Райану Маккарти в Детройте только 23 апреля 2020 года. Лишь в декабре 2020 года и январе 2021 года General Dynamics поставила в Форт-Брэгг для испытаний на базе 3-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии армии США заказанные 12 опытных образцов своей машины по этапу EMD. Поставка же 12 прототипов машины MPF разработки ВАЕ Systems по этапу EMD в Форт-Брэгг произошла только с января по апрель 2021 года.

Этап испытаний обеих типов машин в Форт-Брэгге завершился в начале августа 2021 года, а осенью был проведен этап войсковых испытаний с боевыми стрельбами. По итогам испытаний уже в марте 2022 года машина разработки ВАЕ Systems была отвергнута, так что на финальном этапе программы MPF предложение GDLS было безальтернативным.

Планами армии США предусматривается закупка 504 серийных машин MPF к 2035 году. Планируется, что эти машины будут придаваться поротно (штатная численность роты 14 машин) пехотным бригадам (Infantry Brigade Combat teams - IBCT) регулярной армии и Национальной гвардии. Однако при этом сами машины организационно будут сводиться в отдельные батальоны (видимо, трехротного состава), к настоящему времени запланировано формирование первых четырех таких батальонов. Общая стоимость жизненного цикла программы, включая производство, техническое обслуживание на протяжении планируемого 30-летнего срока службы машин и обучение, оценивается примерно в 17 млрд долл.

Первый опытный образец гусеничной боевой машины разработки General Dynamics Land Systems (GDLS, в составе корпорации General Dynamics) по программе армии США Mobile Protected Firepower (MPF) во время демонстрации министру армии США Райану Маккарти и армейскому руководству. Детройт, 23.04.2020 (с) министр армии США / www.flickr.com/photos/sec-army-pao

Один из опытных образцов гусеничной боевой машины разработки General Dynamics Land Systems (GDLS, в составе корпорации General Dynamics) по программе армии США Mobile Protected Firepower (MPF) (с) GDLS