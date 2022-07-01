В США объяснили уникальность старейшей подлодки ЧФ России

Старейшая субмарина Черноморского флота (ЧФ) России, дизель-электрическая подводная лодка Б-871 «Алроса» проекта 877В «Палтус», имеет водометный движитель вместо гребного винта. Уникальную особенность российской субмарины объяснило американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что после модернизации подлодка получила дозвуковые крылатые ракеты 3М14 «Калибр», а по своим характеристикам была доведена до возможностей субмарин проекта 636.3 «Варшавянка». Необычной особенностью Б-871 «Алроса» издание называет ее водометный движитель.

Издание уверяет, что водометный движитель позволяет субмарине развивать более высокие скорости, чем гребные винты, оставаясь при этом малошумной. В публикации отмечается, что подлодка, оснащенная водометным движителем, способна более эффективно действовать на мелководье, чем субмарина с гребными винтами.

В июне пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода ЧФ России Сергей Горбачев сообщил, что подводная лодка Б-871 «Алроса» вышла в Черное море для проведения заводских испытаний.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Севастополя сообщил, что перевод многоцелевой дизель-электрической подводной лодки Б-871 «Алроса» на Балтийский флот отменили, в результате чего субмарина с ракетным комплексом «Калибр-ПЛ» останется на Черноморском флоте.

Подводная лодка Б-871 «Алроса» была спущена на воду в сентябре 1989 года.