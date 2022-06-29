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Старейшая подлодка ЧФ России впервые за восемь лет вышла в море

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Подлодка проекта 877 "Алроса"
Подлодка проекта 877 "Алроса".
Источник изображения: http://sevastopol.gallery/

Российская дизель-электрическая подводная лодка Б-871 «Алроса» проекта 877В «Палтус» вышла в Черное море для проведения заводских испытаний, сообщил РИА Новости пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода Черноморского флота (ЧФ) Сергей Горбачев.

Ожидается, что после завершения всех испытаний субмарина вернется в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок, став самой старой субмариной ЧФ России. «Подлодка "Алроса" утром вышла в Черное море на заводские ходовые испытания. Этому предшествовали успешные швартовые испытания, проведенные после ремонта подводной лодки, проведенного с элементами модернизации. После отработки программы заводских ходовых испытаний "Алроса" вернется в состав флота», — сказал пресс-секретарь.

Согласно данным ТАСС, субмарина вышла в море впервые за восемь лет. «Подводная лодка вышла [в открытое море из Севастопольской бухты]. Впервые за восемь лет лодка будет опробована на различных режимах эксплуатации и должна доказать свою способность действовать по предназначению», — рассказал собеседник агентства на 13-го судоремонтном заводе ЧФ.

В июне ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Севастополя сообщил, что перевод многоцелевой дизель-электрической подводной лодки Б-871 «Алроса» на Балтийский флот отменили, в результате чего субмарина с ракетным комплексом «Калибр-ПЛ» останется на Черноморском флоте.

Подводная лодка Б-871 «Алроса» была спущена на воду в сентябре 1989 года.

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Страны
Россия
Продукция
Club-S
Проекты
877 Палтус
БФ
Калибр КР
ЧФ
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