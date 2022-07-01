Войти
Lenta.ru

ВМФ России получит две подлодки в 2022 году

908
0
+1
Подводные лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов"
Подводные лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Военно-морской флот (ВМФ) России получит две подводные лодки в 2022 году. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, пишет ТАСС.

«Значит, у нас по плану, во-первых, одна подводная лодка уже передана досрочно. Еще, рассчитываем, две войдут в строй», — сказал он. Глава корпорации не уточнил, какие подлодки ОСК передаст ВМФ.

В середине июня стало известно, что на «Адмиралтейских верфях» построят серию из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка» для Северного флота.

В том же месяце начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) капитан 3-го ранга Илья Колесников сообщил, что в 2022 году ТОФ получит три подводные лодки.

В мае Рахманов подтвердил закладку двух дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Лада» в 2022 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
СФ
ТОФ
Похожие новости
23.05.2022
Глава "Адмиралтейских верфей" не располагает данными о планах Минобороны РФ построить новые подлодки для Балтфлота
27.07.2021
В России масштабно отметили День ВМФ, посвященный в этом году 325-летию создания регулярного флота
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
31.10.2016
Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
31.05.2016
Подводные лодки проекта 06363. Досье
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 19:29
  • 28678
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.07 18:04
  • 38
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 01.07 13:18
  • 2
США провалили испытания гиперзвуковой ракеты
  • 01.07 13:00
  • 2
США провалили второе испытание новой гиперзвуковой ракеты для АПЛ класса «Вирджиния»
  • 01.07 12:45
  • 1
Назван возможный срок появления у США гиперзвукового оружия
  • 01.07 09:38
  • 1
Минобороны показало боевую работу «Солнцепека» на Украине
  • 01.07 01:51
  • 1
Замглавы АО "Кронштадт" Белых: завод по серийному производству БЛА в Дубне заработает в три смены
  • 01.07 00:47
  • 1
Нарышкин поделился секретами работы российских разведчиков-нелегалов
  • 30.06 19:22
  • 3
НАТО переходит к подготовке войны с Россией
  • 30.06 17:31
  • 67
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 30.06 15:31
  • 2
В США предрекли потопление самого могущественного корабля России
  • 30.06 14:41
  • 4
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 30.06 13:14
  • 5
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 30.06 10:21
  • 1
Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров
  • 30.06 06:36
  • 30
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты