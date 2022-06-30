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В США рассказали о важности замены российского РД-180

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Ракетный двигатель РД-180
Ракетный двигатель РД-180.
Источник изображения: defenseworld.net

На текущей неделе помощник министра Военно-воздушных сил (ВВС) США по космическим приобретениям и интеграции Фрэнк Калвелли посетит предприятие компании United Launch Alliance (ULA) в Алабаме (Соединенные Штаты), где получит свежую информацию о новой ракете Vulcan Centaur, рассказывает SpaceNews.

Издание напоминает, что перспективный носитель создается ULA на замену ракете Atlas 5, использующей российский двигатель РД-180. В отличие от последней, первая оснащается исключительно американскими силовыми агрегатами. В частности, вместо одного российского двигателя на первой ступени Vulcan Centaur получит пару американских BE-4 компании Blue Origin.

SpaceNews пишет, что первый пуск перспективной ракеты намечен на конец 2022 года, а своевременная сертификация Vulcan Centaur для пусков в интересах Пентагона особенно важна, поскольку позволит осуществить переход с Atlas 5, для которых с 2023 года США не смогут приобретать российские ракетные двигатели.

В июне генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что у США осталось четыре российских двигателя РД-181, которые используют на ракетах Antares для запуска грузовых кораблей Cygnus к Международной космической станции (МКС).

В апреле глава ULA Тори Бруно сказал, что соглашение американского интернет-гиганта Amazon, предполагающее покупку до 83 запусков ракет у компаний Arianespace, Blue Origin и United Launch Alliance, является «большой сделкой» в контексте недавних геополитических событий, связанных с Украиной.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Antares РН
Atlas V
BE-4
Cygnus ГККС
РД-180
Компании
Arianespace
Blue Origin
ULA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ariane РН
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МКС
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