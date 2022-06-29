Войти
ТАСС

Источник: власти планируют разработать индекс для расчета цен на продукцию гособоронзаказа

1103
1
0
Заместитель председателя правительства Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Необходимость корректировки показателей, на основе которых формируются цены на продукцию ГОЗ, обсуждалась на совещании вице-премьера Юрия Борисова с профильными министерствами, сообщил источник в ОПК

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство планирует разработать индекс для расчета изменения цен на продукцию гособоронзаказа (ГОЗ), сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника ТАСС, необходимость корректировки показателей, на основе которых формируются цены на продукцию ГОЗ, обсуждалась на совещании вице-премьера Юрия Борисова с профильными министерствами, ведомствами и руководством предприятий ОПК на прошлой неделе.

"По итогам совещания Минэкономразвития поручено произвести совместно с Минфином расчет, установление и доведение до министерств и ведомств единого индекса, который будет применяться для расчета цен на продукцию по гособоронзаказу в 2022-2025 годах с учетом сложившихся финансово экономических условий", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что в совещании принимали участие также представители Минобороны и Минпромторга.

По его словам, на данный момент для исполнителей ГОЗ нет индекса-дефлятора, с помощью которого можно скорректировать рост цен на конечную продукцию в процессе производства. Заимствуется либо индекс-дефлятор для производителей продукции машиностроения (4,3% в 2022 году при прогнозной инфляции Минэкономразвития в 17,5%), либо цена на готовый продукт индексируется с поправкой на удорожание использованных материалов и комплектующих (резина, металл и другие).

"Разница между реальной инфляцией на материалы и комплектующие и доведенных до Минэкономразвития индексов ложится на плечи исполнителей ГОЗ. Госзаказчик вправе не принять эти затраты. Кроме того, размер индексов, используемых при определении оплаты труда работников предприятий - исполнителей ГОЗ, не всегда позволяет установить им конкурентоспособную зарплату, что приводит к оттоку высококвалифицированных инженерно-технических специалистов из "оборонки", - пояснил он.

В аппарате вице-премьера от комментариев отказались.

Программа ГОЗ формируется на базе госпрограммы вооружений (ГПВ). Объем ГОЗ не раскрывается. Текущая ГПВ составлена на период с 2018 по 2027 год, на нее было предусмотрено 20 трлн рублей (по данным на 2018 год). Ранее Борисов сообщал, что по итогам 2021 года ГОЗ был выполнен на 98%. В начале апреля Борисов также сообщал, что новая ГПВ будет направлена на создание качественно новых и нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минпромторг РФ
Минэкономразвития РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
19.04.2021
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
23.07.2019
Еще о проблеме задолженности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса
31.12.2014
«При снижении типажности вооружения на 36% сэкономим 30 трлн рублей»
25.10.2013
ВПК: На отдельные агрегаты ГОЗ прибыль накручивается на 800%
11.06.2013
Подводные скидки
25.04.2013
Рособоронпоставка не будет заниматься вопросами ценообразования
25.04.2013
Требуется контроль
1 комментарий
№1
29.06.2022 07:10
Борисов с Шойгу разорили ВПК, вогнав его в огромные долги закупкой вооружений по себестоимости.
В результате полная демотивация разрабатывать и производить современные вооружения и все держится на заделе Сердюкова.
Надеюсь наконец двух этих деятелей бездарный подальше уберут
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 21:58
  • 28458
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.06 18:29
  • 1
Предсказаны дальнейшие шаги Путина. У Запада мало шансов
  • 29.06 18:00
  • 13
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 29.06 17:53
  • 4
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 29.06 16:56
  • 1
ЕС назначил Украину кандидатом. И подтвердил правоту русских
  • 29.06 16:48
  • 1
В США оценили возможную передачу Белоруссии российских «Искандеров»
  • 29.06 16:41
  • 1
В Киеве анонсировали строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2
  • 29.06 16:30
  • 1
«Удар по ангарам»: в Минобороны России объяснили, от чего загорелся ТЦ в Кременчуге
  • 29.06 16:23
  • 2
"Хотят закрыть небо". На что решились США ради Украины
  • 29.06 16:18
  • 3
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 29.06 16:13
  • 2
«Роскосмос» опубликовал координаты «Центров принятия решений» в Европе и США на фоне стартовавшего в Мадриде саммита НАТО
  • 29.06 15:37
  • 1
Бомбардировщики Китая с гиперзвуковыми ракетами пролетели вблизи Японии - СМИ
  • 29.06 15:03
  • 462
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 29.06 14:15
  • 14
Знакомьтесь: состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск
  • 29.06 13:11
  • 3
США ввели санкции против псковских десантников