Источник: власти планируют разработать индекс для расчета цен на продукцию гособоронзаказа

Необходимость корректировки показателей, на основе которых формируются цены на продукцию ГОЗ, обсуждалась на совещании вице-премьера Юрия Борисова с профильными министерствами, сообщил источник в ОПК

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство планирует разработать индекс для расчета изменения цен на продукцию гособоронзаказа (ГОЗ), сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника ТАСС, необходимость корректировки показателей, на основе которых формируются цены на продукцию ГОЗ, обсуждалась на совещании вице-премьера Юрия Борисова с профильными министерствами, ведомствами и руководством предприятий ОПК на прошлой неделе.

"По итогам совещания Минэкономразвития поручено произвести совместно с Минфином расчет, установление и доведение до министерств и ведомств единого индекса, который будет применяться для расчета цен на продукцию по гособоронзаказу в 2022-2025 годах с учетом сложившихся финансово экономических условий", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что в совещании принимали участие также представители Минобороны и Минпромторга.

По его словам, на данный момент для исполнителей ГОЗ нет индекса-дефлятора, с помощью которого можно скорректировать рост цен на конечную продукцию в процессе производства. Заимствуется либо индекс-дефлятор для производителей продукции машиностроения (4,3% в 2022 году при прогнозной инфляции Минэкономразвития в 17,5%), либо цена на готовый продукт индексируется с поправкой на удорожание использованных материалов и комплектующих (резина, металл и другие).

"Разница между реальной инфляцией на материалы и комплектующие и доведенных до Минэкономразвития индексов ложится на плечи исполнителей ГОЗ. Госзаказчик вправе не принять эти затраты. Кроме того, размер индексов, используемых при определении оплаты труда работников предприятий - исполнителей ГОЗ, не всегда позволяет установить им конкурентоспособную зарплату, что приводит к оттоку высококвалифицированных инженерно-технических специалистов из "оборонки", - пояснил он.

В аппарате вице-премьера от комментариев отказались.

Программа ГОЗ формируется на базе госпрограммы вооружений (ГПВ). Объем ГОЗ не раскрывается. Текущая ГПВ составлена на период с 2018 по 2027 год, на нее было предусмотрено 20 трлн рублей (по данным на 2018 год). Ранее Борисов сообщал, что по итогам 2021 года ГОЗ был выполнен на 98%. В начале апреля Борисов также сообщал, что новая ГПВ будет направлена на создание качественно новых и нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы.