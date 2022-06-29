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В России допустили получение Белоруссией «Искандеров» в топовой комплектации

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Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М»
Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М».
Источник изображения: iz.ru

Белоруссия может получить от России оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» в топовой комплектации, допускает военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

Автор отмечает, что экспортный «Искандер-Э» ограничен дальностью в 280 километров. «Размещение таких в Белоруссии не принесло бы серьезного увеличения контролируемой ими территории НАТО по сравнению с "Искандерами", уже имеющимися в Калининградской области», — пишет эксперт.

Обозреватель напоминает, что используемый самой Россией «Искандер» имеет дальность 500 километров, которая может быть увеличена. «Резко изменившиеся геополитические реалии, похоже, позволили [президенту Белоруссии] Александру Лукашенко получить вариант в "топовой комплектации"», — уверяет автор.

По его мнению, «в случае реального конфликта использовать его можно будет совместно с РФ и по единому замыслу».

Лавров напоминает, что российские «Искандеры» уже развернуты в Калининградской области. «Но дополнительное размещение их в Белоруссии даст значительный прирост зоны досягаемости, она сместится еще на 300 километров к югу», — пишет обозреватель.

В июне издание The Drive заметило, что размещение российских ракетных комплексов «Искандер» в Белоруссии может привести к дальнейшей эскалации и без того высокой напряженности в Балтийском регионе.

В июне президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Москва передаст Минску ракетные комплексы «Искандер-М».

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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