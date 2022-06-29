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Известия.ru

Идите под «зонтик»

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Искандер-М
Загрузка ракеты транспортно-заряжающей машиной на самоходную пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: Сергей Орлов/РИА "Новости"

Военный обозреватель «Известий» Антон Лавров — о том, что меняет в раскладе сил в Европе появление у Белоруссии ракетных комплексов «Искандер»

О передаче «Искандеров» нашему ближайшему союзнику заявил 25 июня президент России Владимир Путин. По его словам, Белоруссия получит вариант как с баллистическими, так и с крылатыми ракетами.

Это значит, что речь идет о передаче партнеру по Союзному государству не ограниченной и упрощенной экспортной версии, а полноценного грозного комплекса, не уступающего по возможностям тем, что стоят на вооружении нашей страны и прямо сейчас успешно используются в спецоперации на Украине.

Из-за международных соглашений экспортный «Искандер-Э» ограничен дальностью в 280 км. Размещение таких в Белоруссии не принесло бы серьезного увеличения контролируемой ими территории НАТО по сравнению с «Искандерами», уже имеющимися в Калининградской области.

Состоящий на вооружении российской армии образец имеет досягаемость в 500 км. Более того, прекращение действия ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — «Известия») дает возможность использовать на наземных пусковых боеприпасы с еще большей дальностью. Нельзя исключать, что Белоруссия в перспективе получит и их.

Такое радикальное расхождение в возможностях экспортного и «домашнего» варианта давно побуждало руководство Белоруссии стремиться к получению именно российской версии. Но вопрос его приобретения, как и цены, по разным причинам годами оставался предметом торга между Минском и Москвой. Резко изменившиеся геополитические реалии, похоже, позволили Александру Лукашенко получить вариант в «топовой комплектации». Понятно, что в случае реального конфликта использовать его можно будет совместно с РФ и по единому замыслу.

Усиление «ракетного кулака» Союзного государства может сдержать размещение критически важных, но легкоуязвимых стационарных объектов военной инфраструктуры НАТО у границ и Белоруссии, и России. Альянс будет вынужден считаться с перспективой получить высокоточный и неотразимый ответный удар по ним в случае военной конфронтации.

Важная особенность «Искандера-М» — использование в боекомплекте одновременно двух совершенно разных типов ракет — аэробаллистической и крылатой. Первая обрушивается на цели на дальности до 300 км сверху, маневрируя на огромной скорости. Вторая летит к точке поражения на предельно малой высоте до 500 км, огибая препятствия и изменяя маршрут. Это делает их малоуязвимыми для противовоздушной и противоракетной обороны.

Руководство НАТО не делает секрета из планов резко усилить свою военную инфраструктуру вблизи российских границ. Здесь планируется развернуть дополнительные военные части, склады техники и боеприпасов. США за несколько месяцев нарастили свой военный контингент в Европе с 60 до 100 тыс. Планируется разместить дополнительные международные подразделения в государствах Прибалтики.

Ракеты «Искандер» уже развернуты в российской Калининградской области. Но дополнительное размещение их в Белоруссии даст значительный прирост зоны досягаемости, она сместится еще на 300 км к югу. Под прицелом окажутся новые и существующие инфраструктурные объекты враждебного военно-политического альянса.

Кроме того, у калининградского плацдарма есть серьезные недостатки. Его ограниченная территория полностью просматривается со всех сторон средствами разведки НАТО, возможности маневра «Искандеров» по ней ограничены. Вопросы накопления и защиты боекомплекта также непросты.

Белоруссия гораздо лучше защищена от внешнего наблюдения. Комплексы на ее территории будут иметь лучшую живучесть не только за счет «зонтика» ПВО, но и возможности маневрировать по стране и даже за ее пределами. Вести охоту на наземные пусковые установки на просторах Белоруссии гораздо сложнее, чем в изолированной Калининградской области. Опыт спецоперации показал, что мобильные дальнобойные оружейные системы по-прежнему остаются очень сложной целью для противодействия.

Помимо выгод для России «Искандеры» усилят и саму белорусскую армию. Сейчас ее возможности нанесения высокоточных дистанционных ударов невелики, тут ощутимо чувствуется отставание от РФ. В нынешней военно-политической ситуации увеличение военной мощи союзника — в прямых интересах и нашей страны.

Принципиально важным представляется количество белорусских «Искандеров», о котором договорятся лидеры государств. И речь даже не о численности пусковых установок. Как все уже поняли в ходе спецоперации, важно не оно, а количество боеприпасов, которым они будут снабжены. Даже небольшое количество пусковых, обеспеченное многочисленным боекомплектом из передовых и разноцелевых ракет, может стать очень серьезным аргументом во вновь обострившейся региональной гонке вооружений с Североатлантическим альянсом.

Антон Лавров — военный обозреватель «Известий»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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