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В Казахстане рассказали о снижении активности по пилотируемым пускам России

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Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с "Гагаринского старта" космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с "Гагаринского старта" космодрома Байконур.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Проект модернизации «Гагаринского старта» приостановлен из-за отсутствия третьего инвестора и снижения активности пилотируемых пусков России. Слова министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина передает ТАСС.

Как отметил чиновник, сложившуюся вокруг Байконура ситуацию он планирует в августе обсудить с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. «Арабские Эмираты согласие не дали, мы сейчас в августе запланировали встречу с господином Рогозиным в целом по теме Байконура. На данный момент привлечение инвесторов приостановлено», — сказал министр.

В апреле Рогозин заявил, что «Роскосмос» пока не будет восстанавливать «Гагаринский старт» на космодроме Байконур в Казахстане, с которого впервые в мире советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток» отправился в космос, поскольку «наши надежды на то, что в триумвирате Россия — Казахстан — ОАЭ мы получим результат и дополнительное финансирование, не увенчались успехом».

За последние полвека с площадки №1 Байконура проведено более полутысячи пусков, включая более сотни пилотируемых. Именно с «Гагаринского старта» в 1957-м проводились первые пуски ракет Р-7, а 4 октября того же года стартовал первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года с площадки стартовала ракета «Восток», которая на пилотируемом корабле вывела в космос Юрия Гагарина.

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Казахстан
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Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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