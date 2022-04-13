Войти
Lenta.ru

«Роскосмос» пока не будет восстанавливать «Гагаринский старт»

360
0
0
Союз-ФГ на Гагаринском старте
1-я площадка "Гагаринский старт" стартового комплекса космодрома "Байконур" с ракетой "Союз-ФГ" на старте.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

«Роскосмос» пока не будет восстанавливать «Гагаринский старт» на космодроме Байконур в Казахстане, с которого впервые в мире советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток» отправился в космос, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Наши надежды на то, что в триумвирате Россия-Казахстан-ОАЭ мы получим результат и дополнительное финансирование, не увенчались успехом… Думаю, что пока "Гагаринский старт" будет стоять как напоминание о великой советской космонавтике и укором тем, кто сделал космос объектом своих политических капризов», — сказал глава госкорпорации.

По его словам, самостоятельно восстановить «Гагаринский старт» госкорпорация не может из-за финансовых ограничений. Глава «Роскосмоса» выразил уверенность в том, что России целесообразнее вкладываться в пусковые площадки, расположенные на собственной территории.

Тем не менее Рогозин допустил, что «Гагаринский старт» может быть восстановлен для коммерческого использования при поддержке России и Казахстана. «Вопрос в другом — какие коммерческие программы могут быть в условиях санкций?» — сказал руководитель.

За последние полвека с площадки 1 Байконура проведено более полутысячи пусков, включая более сотни пилотируемых. Именно с «Гагаринского старта» в 1957-м проводились первые пуски ракет Р-7, а 4 октября того же года стартовал первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года с площадки стартовала ракета «Восток», которая на пилотируемом корабле вывела в космос Юрия Гагарина.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
ОАЭ
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Похожие новости
06.12.2021
На Байконуре с 18 до 3 сократили число стартовых комплексов
16.04.2021
Посол ОАЭ сообщил о прогрессе по вопросу соглашения по модернизации "Гагаринского старта"
30.07.2020
Дональд и Луна
20.04.2020
Встречали в масках: как возвращался экипаж «Союза МС-15»
26.09.2019
Рогозин поблагодарил украинских специалистов за подготовку системы управления "Союза-ФГ"
18.03.2019
Очередное заседание межправкомиссии Казахстана и России по Байконуру состоится в апреле в Москве
18.03.2019
Межправительственная комиссия Казахстана и РФ по Байконуру соберется в апреле в Москве
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:38
  • 22887
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 10:30
  • 25
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 13.04 10:16
  • 2
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 13.04 09:21
  • 1
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 13.04 08:47
  • 1
Путин: Спецоперация идет по плану
  • 13.04 07:09
  • 368
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 13.04 02:28
  • 2
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 13.04 00:13
  • 166
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 23:25
  • 3
В России допустили поставки США на Украину ракет Tomahawk
  • 12.04 21:15
  • 2
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 17:18
  • 8
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 12.04 12:17
  • 22
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 12.04 11:26
  • 69
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 12.04 10:53
  • 1
Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом - СМИ
  • 12.04 06:13
  • 13
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"