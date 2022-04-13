«Роскосмос» пока не будет восстанавливать «Гагаринский старт» на космодроме Байконур в Казахстане, с которого впервые в мире советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток» отправился в космос, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Наши надежды на то, что в триумвирате Россия-Казахстан-ОАЭ мы получим результат и дополнительное финансирование, не увенчались успехом… Думаю, что пока "Гагаринский старт" будет стоять как напоминание о великой советской космонавтике и укором тем, кто сделал космос объектом своих политических капризов», — сказал глава госкорпорации.

По его словам, самостоятельно восстановить «Гагаринский старт» госкорпорация не может из-за финансовых ограничений. Глава «Роскосмоса» выразил уверенность в том, что России целесообразнее вкладываться в пусковые площадки, расположенные на собственной территории.

Тем не менее Рогозин допустил, что «Гагаринский старт» может быть восстановлен для коммерческого использования при поддержке России и Казахстана. «Вопрос в другом — какие коммерческие программы могут быть в условиях санкций?» — сказал руководитель.

За последние полвека с площадки 1 Байконура проведено более полутысячи пусков, включая более сотни пилотируемых. Именно с «Гагаринского старта» в 1957-м проводились первые пуски ракет Р-7, а 4 октября того же года стартовал первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года с площадки стартовала ракета «Восток», которая на пилотируемом корабле вывела в космос Юрия Гагарина.