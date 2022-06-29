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ЦАМТО

В России планируют производить беспилотные ударные вертолеты с развитым набором вооружения

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Беспилотник вертолетного типа "Катран"
Беспилотник вертолетного типа "Катран".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 28 июня. В России планируют производить ударные БЛА вертолетного типа массой 750 кг, предназначенные для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источники в российском ОПК.

"Планируется выпуск беспилотников, которые будут построены по одновинтовой схеме с рулевым винтом, то есть как классический вертолет. Это многофункциональный разведывательно-ударный беспилотник, который может быть использован для поиска и уничтожения личного состава противника, легкобронированной техники, а также других целей", – рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник уточнил, что беспилотник может нести полезную нагрузку массой до 200 кг.

"В базовой комплектации он будет иметь гиростабилизированную оптикоэлектронную систему, прицельный комплекс и шесть камер кругового обзора. Беспилотный вертолет будет оснащаться танковой версией пулемета Калашникова с боезапасом в 550 патронов, восемью неуправляемыми ракетами и 16 противотанковыми боеприпасами", – уточнил он.

Как отметил в интервью "РИА Новости" ведущий военный эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, сегодня в России нет серийных вертолетных ударных дронов с развитым набором вооружения, и подобная машина была бы полезна, например, при действиях в городских условиях или на переднем крае.

"Кроме того, помимо выполнения задач над сушей, подобного рода беспилотники могли бы найти применение в ВМФ, как в части улучшения ситуационной осведомленности, так и в части появления возможности оперативного поражения целей на море", – сказал агентству "РИА Новости" Д.Федутинов.

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