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В США испытали усовершенствованный бомбардировщик

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Полет B-52 Stratofortress
Первый полет B-52 Stratofortress, оснащенного прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A.
Источник изображения: © US Air Force

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели демонстрацию новой системы спутниковой связи IRIS. Возможности системы связи за пределами прямой видимости испытали на усовершенствованном стратегическом бомбардировщике B-52 Stratofortress, который оснастили терминалом Iridium Certus. Система позволяет самолету передавать и получать данные и видео в реальном времени, сообщает Defence Blog.

В ходе испытаний военные оценили возможность самолета передавать и получать данные. Система IRIS использует низкоорбитальную группировку спутников Iridium NEXT. Пропускная способность терминала Iridium Certus составляет 704 килобита в секунду.

Испытания показали, что систему можно использовать для оперативного и тактического управления дальней авиацией ВВС США.

В мае в публикации The National Interest оценили срок службы бомбардировщиков B-52. Модернизация позволит самолетам прослужить 100 лет.

В апреле телекомпания CNN сообщила, что в США испытали гиперзвуковую ракету. Стратегический бомбардировщик B-52 запустил боеприпас над Тихим океаном. Ракета превысила скорость звука в пять раз.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Проекты
ГЗЛА
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