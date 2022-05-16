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В США оценили срок службы бомбардировщиков B-52

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Стратегический американский бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Стратегический американский бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress.
Источник изображения: © Фото : US Army / Sgt. Paige Behringer

Модернизация cтратегического бомбардировщика США Boeing B-52 Stratofortress позволит увеличить срок его эксплуатации, и он может прослужить 100 лет. Такую оценку дало издание The National Interest (TNI).

Первые образцы B-52 находятся в строю почти 70 лет, но работы по модернизации Stratofortress продолжаются. Военно-воздушные силы (ВВС) США признали, что планер самолета позволяет продолжать эксплуатацию B-52.

Бомбардировщик получил цифровую систему связи CONECT (Combat Network Communications Technology), которая позволяет экипажу B-52 в реальном времени получать разведывательную информацию. Также B-52 получат новые двигатели.

В процессе модернизации B-52 оснастили улучшенным отсеком для вооружения, который позволяет самолету нести больше корректируемых бомб JDAM и высокоточных крылатых ракет AGM-158 JASSM. Также B-52 стал носителем гиперзвуковой ракеты AGM-183A в рамках испытаний.

В апреле в США тайно провели испытания гиперзвукового оружия. Перспективную ракету запустили над Тихим океаном с бомбардировщика B-52.

В декабре 2021 года испытания ускорителя ракеты AGM-183A завершились неудачей. Ракету планировали запустить со стратегического бомбардировщика B-52.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
JASSM
JDAM
Компании
Boeing
Проекты
ГЗЛА
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