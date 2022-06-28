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Немецкие гаубицы начали использовать на востоке Украины

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Самоходные гаубицы PzH 2000 для Украины
Самоходные гаубицы PzH 2000 для Украины.
Источник изображения: invoen.ru

Самоходные гаубицы PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), которые в конце июня Германия поставила Украине, начали использовать на востоке страны. Об этом пишет Bild.

Издание отмечает, что самоходные артиллерийские установки (САУ) разместили в лесах и замаскировали. Место расположения гаубиц не называют из-за опасений, что российские военные выследят и уничтожат их.

Артиллерист, который проходил подготовку в Германии, отметил, что для освоения PzH 2000 потребовалось 36 дней. Он сравнил возможности одной PzH 2000 с тремя советскими установками. Отмечается, что немецкая гаубица является сложным оружием.

Самоходную гаубицу PzH 2000 разработали в 1998 году. САУ получила орудие калибра 155 миллиметров. Дальность стрельбы активно-реактивным снарядом составляет 67 километров. Лобовая броня машины обеспечивает защиту от пуль калибра 14,5 миллиметра.

Ранее главный редактор журнала ТАСС «Военно-техническое сотрудничество» Дмитрий Литовкин предположил, что изучение захваченных САУ Caesar французского производства может помочь усовершенствовать российскую технику.

В апреле стало известно, что Нидерланды также могут передать Украине самоходные гаубицы PzH 2000.

Синдром отмены: Россия

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Россия
Украина
Продукция
PzH 2000
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