Немецкие гаубицы начали использовать на востоке Украины

Самоходные гаубицы PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), которые в конце июня Германия поставила Украине, начали использовать на востоке страны. Об этом пишет Bild.

Издание отмечает, что самоходные артиллерийские установки (САУ) разместили в лесах и замаскировали. Место расположения гаубиц не называют из-за опасений, что российские военные выследят и уничтожат их.

Артиллерист, который проходил подготовку в Германии, отметил, что для освоения PzH 2000 потребовалось 36 дней. Он сравнил возможности одной PzH 2000 с тремя советскими установками. Отмечается, что немецкая гаубица является сложным оружием.

Самоходную гаубицу PzH 2000 разработали в 1998 году. САУ получила орудие калибра 155 миллиметров. Дальность стрельбы активно-реактивным снарядом составляет 67 километров. Лобовая броня машины обеспечивает защиту от пуль калибра 14,5 миллиметра.

Ранее главный редактор журнала ТАСС «Военно-техническое сотрудничество» Дмитрий Литовкин предположил, что изучение захваченных САУ Caesar французского производства может помочь усовершенствовать российскую технику.

В апреле стало известно, что Нидерланды также могут передать Украине самоходные гаубицы PzH 2000.

Синдром отмены: Россия