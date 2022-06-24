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Европа захотела обменять оборудование ExoMars

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Йозеф Ашбахер
Йозеф Ашбахер.
Источник изображения: © Пресс-служба Европейского космического агентства

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер заявил о планах обсудить с «Роскосмосом» возвращение оборудования миссии ExoMars. Об этом сообщает Reuters.

«Большая часть оборудования ExoMars находится в Италии, среди него есть российские компоненты. У нас также есть другое оборудование в России. И нам нужно обсудить, что делать. Европе нужно вернуть свои компоненты, а россияне хотят вернуть свои», — сказал руководитель.

В июне генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что контакты госкорпорации с НАСА и ЕКА продолжаются.

В том же месяце он сообщил, что «Роскосмос» вновь ведет переговоры с ЕКА о запуске миссии ExoMars.

В марте на фоне российской спецоперации по защите Донбасса европейская сторона отказалась от сотрудничества с «Роскосмосом» по ExoMars.

Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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