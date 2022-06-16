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Рогозин сравнил ситуации с НАСА и ЕКА

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Контакты «Роскосмоса» с НАСА и Европейским космическим агенством (ЕКА) продолжаются. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«С НАСА контакты есть. Это очевидно, они носят рабочий, профессиональный характер для обеспечения безопасного использования МКС, и, соответственно, обменные программы тоже реализуются», — заявил руководитель.

Он сравнил контакты с космическими агентствами. По его словам, с ЕКА ситуацию сложнее. «Не по нашей вине, а по вине непрекращающейся истерики ряда стран-учредителей ЕКА. С самим ЕКА есть контакт», — сказал Рогозин.

В июне гендиректор сообщил, что «Роскосмос» вновь ведет переговоры с ЕКА о запуске миссии ExoMars.

В марте Рогозин заявил, что стартовый стол ракеты «Союз-2» на космодроме Куру будет законсервирован навечно.

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