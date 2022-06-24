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РИА Новости

Страны БРИКС призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом

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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС призывают к скорейшему запуску многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с био- и химическим терроризмом, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.

"Мы призываем к скорейшей доработке и принятию в рамках ООН всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом, а также к запуску многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма в рамках Конференции по разоружению", - говорится в декларации.

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