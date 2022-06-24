Войти
Lenta.ru

Франция захотела купить Switchblade

572
0
0
БПЛА Switchblade 300
БПЛА Switchblade 300.
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis Moradian

Французские военные получат американские беспилотники Switchblade. Армия страны начала процесс закупки разработанных компанией AeroVironment дронов-камикадзе, пишет Defense News.

Начальник отдела планирования французской армии полковник Арно Гужон сообщил, что военные планируют получить новые беспилотники в течение шести месяцев. По его словам, армия ищет оружие, которое будет отличаться от мин и артиллерийских снарядов.

В Министерстве вооруженных сил Франции добавили, что страна подает запрос на продажу Switchblade. Также в ведомстве рассказали о подготовке к «длительной операции с дистанционно управляемыми боеприпасами», которая начнется в 2023 году рамках проектов Colibri и Larinae.

Неназванные официальные лица сообщили изданию, что целью этих проектов является поиск решения для уничтожения бронетехники на расстоянии от 5 до 50 километров. Перспективное оружие могут показать в 2024 году.

В мае в публикации 19FortyFive российский барражирующий дрон-камикадзе «Куб-БЛА» назвали аналогом беспилотника Switchblade.

В том же месяце издание The Drive рассказало о преимуществах беспилотников Switchblade 600 перед противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin. Оператор может прервать миссию Switchblade после запуска беспилотника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Проекты
БПЛА
Похожие новости
14.10.2019
"До полного уничтожения": кто стоит за атакой на иранский танкер
09.10.2019
Игра в ракетные наперстки
12.11.2018
"Летают только красивые самолеты". Внук Туполева о знаменитом авиаконструкторе
19.03.2015
"Зенитная ракетная система пятого поколения С-500 сможет решать весь спектр задач противовоздушной и противоракетной обороны"
23.08.2013
Израиль становится маленьким гигантом
19.12.2011
Проекция силы в океане невозможна без авианосцев
22.04.2010
Оборонзаказ: цена и качество
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 14:46
  • 28088
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.06 14:45
  • 4
На выставке в Берлине представили сверхтяжелый ударный Eurodrone
  • 24.06 14:44
  • 1
Шойгу пригласил белорусского коллегу на форум "Армия"
  • 24.06 14:19
  • 1
Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate
  • 24.06 14:10
  • 2
Этот человек определяет курс США. И он не американец
  • 24.06 11:23
  • 1
Ил-96-300: 25 лет в небе - качество, проверенное временем
  • 24.06 08:36
  • 9
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 24.06 08:26
  • 1
В районе проведения спецоперации заметили модернизированные Т-62
  • 24.06 05:31
  • 33
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 24.06 04:41
  • 29
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 24.06 04:20
  • 37
В сети появились кадры с беспилотником, падающим на НПЗ в Ростовской области
  • 24.06 01:09
  • 5
Первый в линейке РСЗО управляемый снаряд: на позиции ВСУ прилетел высокоточный боеприпас 9М544
  • 23.06 17:57
  • 2
Обнаружена связь между риском военного переворота и степенью механизации армии
  • 23.06 13:27
  • 15
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 23.06 12:28
  • 2
В США поразили корабль зенитной ракетой