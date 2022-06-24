Франция захотела купить Switchblade

Французские военные получат американские беспилотники Switchblade. Армия страны начала процесс закупки разработанных компанией AeroVironment дронов-камикадзе, пишет Defense News.

Начальник отдела планирования французской армии полковник Арно Гужон сообщил, что военные планируют получить новые беспилотники в течение шести месяцев. По его словам, армия ищет оружие, которое будет отличаться от мин и артиллерийских снарядов.

В Министерстве вооруженных сил Франции добавили, что страна подает запрос на продажу Switchblade. Также в ведомстве рассказали о подготовке к «длительной операции с дистанционно управляемыми боеприпасами», которая начнется в 2023 году рамках проектов Colibri и Larinae.

Неназванные официальные лица сообщили изданию, что целью этих проектов является поиск решения для уничтожения бронетехники на расстоянии от 5 до 50 километров. Перспективное оружие могут показать в 2024 году.

В мае в публикации 19FortyFive российский барражирующий дрон-камикадзе «Куб-БЛА» назвали аналогом беспилотника Switchblade.

В том же месяце издание The Drive рассказало о преимуществах беспилотников Switchblade 600 перед противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin. Оператор может прервать миссию Switchblade после запуска беспилотника.