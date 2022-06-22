Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит

Президент не думает, что "в мире есть более эффективная вооруженная составляющая, чем в России"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в мире сегодня нет более эффективных вооруженных сил, чем в России, но текущая ситуация позволит еще больше усовершенствовать армию.

"Я не думаю, что сегодня в мире есть более эффективная вооруженная составляющая, чем в России. Но требования сегодняшнего дня подсказывают нам, где и что мы должны делать дополнительно, на что обратить внимание, что мы должны иметь на вооружении в большем количестве, а что - другого качества. И это тот процесс, который, безусловно, приведет к совершенствованию нашей военной составляющей, армии, флота, всей военной составляющей государства. У меня в этом нет никаких сомнений", - сказал Путин.

Глава государства во вторник встретился с лучшими выпускниками военных вузов. По окончании Путин побеседовал в неформальной обстановке и с действующими военнослужащими, принимавшими участие в церемонии в Большом Кремлевском дворце.

Президент повторил, что успешное применение теоретических знаний выпускников будет тем успешнее, чем лучше оно будет накладываться на приобретение практического опыта. Он также отметил, что Россия всегда идет "через какие-то тернии к нашим звездам, Звездам Героя, и просто к нашей мечте".

"Всегда без испытаний и без трудностей не бывает результата. Но эти испытания и трудности, если грамотно к ним подходить, это то, что будет совершенствовать нас самих как в гражданской, так и в военной сфере", - добавил Путин, отметив, что многое будет зависеть от вдумчивого, спокойного отношения к делу российских военнослужащих.