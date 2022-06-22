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ЦАМТО

Проект оборонного бюджета США на 2023 ф.г. включает 450 млн. долларов для Украины

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: REUTERS/Al Drago

ЦАМТО, 21 июня. Проект оборонного бюджета США предполагает 450 млн. долл. на поддержку Украины в сфере разведки и безопасности. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в опубликованном профильным комитетом палаты представителей документе.

Как говорится в документе, шефу Пентагона предлагается предоставить полномочия "по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины", для этого в 2023 ф.г. (истекает 1 октября 2023 года) предлагается выделить 450 млн. долл.

Эта сумма на 150 млн. долл. превышает ранее запрошенную на соответствующие нужды президентом США Джо Байденом, отмечает агентство.

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Страны
США
Украина
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