Ракету для запуска грузового корабля «Прогресс МС-21» доставили на Байконур

Ракету-носитель «Союз-2.1а» доставили на космодром Байконур. Ракета запустит грузовой космический корабль «Прогресс МС-21». Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», его слова приводит ТАСС.

«На космодром доставили ракету-носитель "Союз-2.1а" под запуск грузового корабля "Прогресс МС-21". Кроме того, прибыл головной обтекатель под пилотируемый "Союз МС-22". Выгрузка блоков ракеты запланирована с 29 июня. А обтекатель будет транспортирован на площадку № 254 и размещен на рабочем месте для проведения дальнейших работ», — сообщили в «Роскосмосе».

Запуск ракеты с кораблем «Прогресс МС-21» состоится 26 октября в 03:19 мск со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что «Прогресс МС-21» отправят к Международной космической станции (МКС) по рекордно короткой одновитковой схеме.

В мае с космодрома Плесецк в интересах Министерства обороны России успешно стартовала ракета «Союз-2.1а» с космическим аппаратом.