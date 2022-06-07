Войти
Lenta.ru

«Прогресс МС-21» отправят к МКС по рекордно короткой схеме

672
0
0
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС"
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС".
Источник изображения: © NASA Johnson/CC BY-NC-ND 2.0

Пуск грузового корабля «Прогресс МС-21» планируется на 26 октября 2022 года. Корабль отправят к Международной космической станции (МКС) по рекордно короткой одновитковой схеме. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

«Решение принято, следующий, осенний "Прогресс" пойдет по одновитковой схеме, баллистики все посчитали», — сообщил он на пресс-конференции после стыковки корабля «Прогресс МС-20» с МКС.

Глава «Роскосмоса» назвал отработку полета по такой схеме риском, на который ракетчики готовы пойти. По его словам, отработка полета по рекордно короткой схеме станет шагом вперед для пилотируемой космонавтики. Успешный полет даст результаты, которые позволят перейти на полеты кораблей «Союз» с экипажем по одновитковой схеме. Такой пуск может состояться весной 2023 года.

Ранее 3 июня грузовой корабль «Прогресс МС-20» пристыковался к МКС. К станции корабль добирался по сверхбыстрой двухвитковой схеме автономного сближения.

В феврале начальник отдела баллистики российской ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин назвал условие полета на Луну при помощи ракеты «Ангара». Он отметил, что реализация четырехпусковой программы полетов к естественному спутнику Земли на «Ангара-А5В» невозможна без одновитковой схемы сближения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
МС-21
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Похожие новости
09.02.2022
Русский космос: выбор пути
02.12.2020
От «Клипера» до «Орла»
22.06.2020
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
16.03.2020
Источник: новый российский космический корабль будет создан на базе проекта "Орел"
14.02.2020
Гендиректор РКК "Энергия": разработка нового корабля стала научно-техническим вызовом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 16:09
  • 27301
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 14:56
  • 4
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 07.06 14:24
  • 4
"Все решится за четыре дня". Чем войска ДНР удивили Киев
  • 07.06 11:27
  • 1
Американская головная АПЛ нового поколения официально заложена на верфи General Dynamics Electric Boat
  • 07.06 11:15
  • 1
Канадские пилоты недовольны запугиванием со стороны лётчиков ВВС Китая
  • 07.06 10:38
  • 1
Грозят ли планы Берлина по созданию "самой большой армии" в Европе дисбалансом в ЕС
  • 07.06 07:56
  • 2
«Уничтожить HIMARS и MRLS на Украине - критически важная задача для России»
  • 07.06 02:30
  • 1
Российские инструкторы начали обучение 500 военнослужащих армии Таджикистана
  • 07.06 00:20
  • 4
Беспредел возможностей, реактивная истерика, «Терминатор» в помощь
  • 06.06 19:07
  • 2
Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Мизинцева
  • 06.06 18:00
  • 16
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 06.06 17:17
  • 1
В России оценили «повышающее ставки» оружие для Украины
  • 06.06 17:03
  • 51
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 06.06 16:44
  • 2
Не летного десятка: Путин рассказал об уничтоженных на Украине «Байрактарах»
  • 06.06 14:39
  • 1
Корабельная тральная группа КФл вышла в море для выполнения боевых упражнений