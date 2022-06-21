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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" сообщил о переговорах относительно подготовки к полету в космос женщины из Монголии

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Флаги Монголии и России.

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" обсуждает с министерством цифрового развития и связи Монголии возможность подготовки женщины-космонавта из этой страны к полету в космос, сообщили в госкорпорации.

"В настоящее время по инициативе монгольской стороны госкорпорация "Роскосмос" и министерство цифрового развития и связи Монголии обсуждают перспективы российско-монгольского сотрудничества в области космоса, в том числе, по вопросу подготовки женщины-космонавта Монголии", - сказали в пресс-службе.

Российские специалисты представили на рассмотрение монгольской стороны возможные варианты подготовки и осуществления полета в космос монгольского космонавта.

"Стороны также договорились закрепить основные направления и формы сотрудничества в виде меморандума о взаимопонимании между госкорпорацией "Роскосмос" и министерством цифрового развития и связи Монголии в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, проект которого был передан монгольской стороне по дипломатическим каналам", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Россия
Компании
Роскосмос
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