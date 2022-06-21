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ЦАМТО

Пентагон рассматривает возможность отправки Киеву четырех дополнительных РСЗО

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 20 июня. Пентагон рассматривает возможность отправки на Украину четырех дополнительных РСЗО, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на издание Politico.

"Пентагон склоняется к тому, чтобы отправить на Украину еще четыре РСЗО в качестве следующего транша военной помощи", – сообщило издание со ссылкой на неназванные источники в военном ведомстве.

Как говорится в сообщении, США уже отправляют на Украину четыре мобильных установки HIMARS и высокоточные реактивные боеприпасы с дальностью стрельбы 80 км.

По данным одного из источников издания, вопрос об отправке четырех дополнительных единиц еще не решен, другой неназванный чиновник сообщил, что дополнительные РСЗО могут быть поставлены в следующем пакете помощи, отмечает агентство.

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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