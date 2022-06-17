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РИА Новости

В Минобороны РФ связали рост заболеваемости в Донбассе с биолабораториями

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Автомобиль скорой помощи на территории Центральной городской больницы №1 в Донецке
Автомобиль скорой помощи на территории Центральной городской больницы №1 в Донецке.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Аверин

МОСКВА, 16 июня/ Радио Sputnik. После развертывания на Украине военно-биологических программ США в ДНР и ЛНР увеличилось количество случаев заражения инфекционными заболеваниями, сообщили в Минобороны РФ.

"Характерно, что с 2015 года – начала широкомасштабного финансирования Пентагоном украинских проектов – среди военнослужащих, а также жителей Луганской и Донецкой Народных Республик были зафиксированы многочисленные случаи инфекционных заболеваний", – цитирует РИА Новости начальника российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Так, с 2007 по 2016 год заболеваемость туляремией выросла почти в десять раз, уточнил он. Наибольший рост заболеваемости наблюдался у военнослужащих, отметил генерал.

"Напомню, что в руководящих документах НАТО – Руководство по оценке радиационных, химических, биологических и ядерных потерь – туляремия рассматривается в качестве одного из приоритетных биологических агентов. Именно этот возбудитель использовался в ходе войсковых учений альянса на полигонах в Швеции с официальным подтверждением в 2012 году", – продолжил Кириллов.

Также, по его словам, с 2017 года в 12 областях Украины зафиксировали несколько вспышек гепатита А. Биологические объекты Пентагона на территории Украины расположены в этих регионах, заключил Кириллов.

Ранее радио Sputnik сообщило о возможной связи распространения оспы обезьян с военно-биологической деятельностью США.

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