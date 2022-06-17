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В США российские «Терминаторы» назвали секретным оружием

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БМПТ «Терминатор»
БМПТ «Терминатор».
Источник изображения: function.mil.ru

В США назвали боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», применяемые Россией в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, «секретным оружием». Обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд оценил возможности машины.

БМПТ заметили в зоне проведения СВО в мае. «Терминаторы» обеспечивали прикрытие танков в районе Северодонецка. Отмечается, что БМПТ предназначена для подавления пехоты и операторов противотанкового оружия. «Считается, что огневая поддержка БМПТ позволяет противнику не высовываться, в то время как танки маневрируют, чтобы пробить вражескую оборону», — пишет Иствуд.

Защищенность машины обеспечивает комбинированная броня и динамическая защита «Реликт». БМПТ получила две пушки 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет, гранатометы АГС-17 калибра 30 миллиметров и противотанковые ракеты «Атака».

Ранее обозреватель 19FortyFive Уэсли Калп предположил, что результат применения БМПТ в бою определит экспортный успех машины.

В мае военный корреспондент Александр Коц показал колонну боевых машин поддержки танков «Терминатор» в Донбассе.

Синдром отмены: Россия

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
2А42
АГС-17
Атака
БМПТ Рамка-99
Реликт ДЗ
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