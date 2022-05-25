Российских «Терминаторов» заметили в Донбассе

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» с российскими флагами были замечены на территории Донбасса. Об этом в Telegram сообщил военный корреспондент Александр Коц.

В основе «Терминаторов» шасси танка Т-90А. БМПТ получила две пушки 2А42, пулемет ПКТМ, гранатометы АГС-17 и противотанковые управляемые ракеты «Атака». «Терминаторов» приняли на вооружение армии в мае 2018 года.

«Судя по внешнему виду, боевые машины поддержки танков "Терминатор" уже приняли крещение огнем в Донбассе», — пишет военкор.

Ранее «Терминаторов» заметили в районе Северодонецка. О применении БМПТ российскими военными во время специальной военной операции на Украине стало известно 18 мая.