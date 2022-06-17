Польша закупит 32 вертолета AW149

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил 13 июня 2022 года на совещании руководящего состава министерства национальной обороны и вооруженных сил Польши заявил о подписании в ближайшем будущем контракта на закупку 32 многоцелевых вертолетов Leonardo AW149.

Третий опытный образец многоцелевого вертолета Leonardo AW149 (итальянский регистрационный номер I-RAII, серийный номер 49006) с маркировкой предприятия PZL-Świdnik во время демонстрации в Польше в 2014 году (с) Juiliusz Sabak / defence24.pl

Согласно информации польского ресурса Defence24.pl, эти вертолеты AW149 будут приобретены в рамках польской программы многоцелевых вспомогательных вертолетов Perkoz, начатой в 2020 году. Программа предусматривает приобретение 32 многоцелевых вертолетов с грузоподъемностью не менее 1000 кг в трех различных вариантах: боевого обеспечения с возможностью использования в качестве учебных для повышенного этапа подготовки (для чего должно быть предусмотрено двойное управление); управления (видимо, подразумевается "генераловозка"); и разведки и радиоэлектронной борьбы.

По программе Perkoz предусматривалась замена в армейской авиации польши части вертолетов Ми-2, Ми-8Т и W-3. В тендере по программе в предварительном порядке заявили участие 12 компаний - как вертолетостроительных, так и поставщиков услуг и оборудования. Однако в марте 2021 года программа Perkoz была приостановлена по финансовым соображениям, так что ее нынешняя "ревитализация", да еще и с окончательным решением о выборе типа, стала неожиданностью даже для польских наблюдателей.

Выбранные вертолеты AW149 производства Leonardo Helicopters (в составе итальянской компании Leonardo) должны собираться на принадлежащем сейчас Leonardo польском предприятии PZL-Świdnik в Швиднике. Стремление дать загрузку этому бывшему главному польскому вертолетостроительному заводу (производившему вертолеты Ми-2 и W-3), видимо, и предопределило выбор производителя и типа. Следует отметить, что Leonardo изначально предлагала по программе Perkoz более легкий вертолет AW139.

Итальянская брокерская компания Banca Akros оценила стоимость предполагаемого контракта в 1,1 млрд евро.

Польский заказ в случае его реализации станет самым крупным для вертолета AW149. Напомним, что впервые представленный AgustaWestland (ныне Leonardo Helicopters) в 2006 году, вертолет 9-тонного класса взлетного веса AW149 позиционировался как специально созданная военная многоцелевая машина, призванная составитть конкуренцию американским массовым вертолетам серии Sikorsky UH-60. Фактическим гражданским аналогом AW149 является вертолет AW189 (который имеет общую с AW149 линию серийных номеров). Несмотря на обширные испытания и активные демонстрации четырех построенных с 2009 по 2016 годы прототипов AW149 и участие в ряде международных тендеров, до недавнего времени единственным заказом на серийные AW149 была поставка в 2017-2018 годах шести машин в Таиланд (пять для армейской авиации и один для полиции), и только в апреле 2019 года Leonardo удалось заключить первый значительный контракт на поставку 24 вертолетов AW149 для авиации ВМС Египта (поставки были начаты в конце 2020 года, когда были поставлены первые пять вертолетов).