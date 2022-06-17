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В российской военной технике нашли американские чипы

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Компьютерный чип
Компьютерный чип.
Источник изображения: industry-hunter.com

В российской военной технике нашли американские чипы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на издание The Washington Post.

Как сообщили газете источники, микроэлектронные компоненты обнаружены в оборудовании, использованном в ходе спецоперации на Украине. Расследованием обстоятельств появления в российской военной технике чипов американского производства занимается Минторг США и ФБР.

«Тот факт, что чип компании обнаружен в системе вооружений, не означает, что мы начали расследование в отношении этой компании. Однако мы начали расследование того, как чип этой компании попал в эту систему», — сказал представитель Минторга Соединенных Штатов.

В организации Conflict Armament Research (CAR), отслеживающей поставки вооружений, заметили, что большая часть электроники была произведена до ужесточения США экспортного контроля в отношении России в 2014 году, однако некоторые элементы были изготовлены не ранее 2020 года.

В июне издание Defense News сообщило, что специальная военная операция (СВО) России на Украине может вынудить правительства технологически развитых государств перенаправить свои оборонные инвестиции из робототехники и искусственного интеллекта в сторону более традиционных артиллерии и бронетехники

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
2020-й год
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