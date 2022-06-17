Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России

Специальная военная операция (СВО) России на Украине может вынудить правительства технологически развитых государств перенаправить свои оборонные инвестиции из робототехники и искусственного интеллекта в сторону более традиционных артиллерии и бронетехники, пишет Defense News.

Выступая на оборонной выставке Eurosatory в Париже (Франция), заместитель начальника штаба по операциям в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, генерал-майор армии США Мэтью Ван Вагенен рассказал, что теперь больше внимания будет уделяться «жесткой силе». По его мнению, многие заснули, полагая, что артиллерия и бронетехника больше не нужны.

Его поддержал глава французского Центра командной доктрины и образования, генерал Пьер-Жозеф Гивр, отметивший, что технологии могут компенсировать лишь некоторые недостатки военной силы, однако в конечном итоге решающее значение может иметь массированная огневая мощь.

В июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о планах контактной группы по Украине обсудить поставки тяжелого вооружения Киеву.

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