Построен первый серийный образец нового израильского колесного бронетранспортера Eitan

Как сообщает коллега oleggranovsky , на израильском танковом заводе "Меркава" в составе Ремонтно-восстановительного центр (МАША) главного управления технологии и логистики (АТАЛь) министерства обороны Израиля в Тель-а-Шомер был закончен изготовлением первый серийный образец нового израильского колесного бронетранспортера Eitan (8x8) ("Эйтан"). Выкатка была произведена на церемонии 14 июня 2022 года.

Первый серийный образец нового израильского колесного бронетранспортера Eitan (8x8) ("Эйтан"), 14.06.2022 (с) министерство обороны Израиля

Начальник управления бронетанковой техники министерства обороны Израиля (МАНТАК) бригадный генерал резерва Гай Паглин заявил на церемонии выкатки: "Проект "Эйтан" родился как вывод из операции "Цук Эйтан" ["Нерушимая скала" - израильская военная операция в Секторе Газа в 2014 году]. Несколько месяцев назад мы завершили разработку и перешли к серийному производству БТР на 70 промышленных предприятиях в Израиле и за границей, при сборке здесь, на заводе "Меркава". БТР "Эйтан" будет постепенно поступать в боевые части Армии обороны Израиля. Каждый БТР, который покинет стены завода, позволит нам заменить устаревшие М113, всё ещё находящиеся на службе и куда менее защищённые и даст нашим бойцам средство с наилучшей защитой и наилучшими ТТХ в различных боевых условиях".

Официально приводятся следующие ТТХ серийного БТР Eitan:

Колёсная формула - 8х8.

Двигатель - 750 л.с. [MTU]

Экипаж и десант - 12 человек.

Максимальная скорость - 90 км/ч.

Высокая маневренность в разных условиях местности, включая застройку.

Бронирование - на базе технологий, созданных для танка Merkava и тяжелого БТР Namer

КАЗ - "Хец Дорбан" [Elbit Systems Iron Fist - на представленном серийном образце пока не установлен].

Способен к автономным действиям в течении нескольких дней войны.

Система видеокамер кругового обзора, днём и ночью.

Система боевого управления с сенсорными экранами.

Cо стороны bmpd напомним, что разработка перспективного израильского колесного БТР Eitan (8x8) осуществлялась по заказу Армии обороны Израиля под руководством отдела разработки танка Merkava управления бронетанковой техники министерства обороны Израиля (МАНТАК). Первый опытный образец БТР был построен осенью 2015 года, затем были построены еще два прототипа, в том числе один с башней. Около 50% комплектующих БТР Eitan должны производиться в США с целью частичного финансирования производства БТР в счет американской военной помощи Израилю.

Первый серийный образец нового израильского колесного бронетранспортера Eitan (8x8) ("Эйтан"), 14.06.2022 (с) министерство обороны Израиля

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