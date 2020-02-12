Начато серийное производство нового израильского колесного бронетранспортера Eitan

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Началось серийное производство БТР "Эйтан"

Разработка колёсного БТР "Эйтан" была начата Директоратом БТТ в МО [министерстве обороны Израиля] (МАНТАК - "Минhелет hа-РЕКЕМ") 5 лет назад, по выводам операции "Цук Эйтан" (08.07-26.08.14) в Секторе Газа. И вот вчера, 09.02.20, было официально объявлено: серийное производство "Эйтан" началось, первые БТР поступят в АОИ в конце 2021 г. Под "началом серийного производства" обычно понимают церемонию разрезания первого листа стали для этого производства.

Отмечается, что при разработке "Эйтан" были широко использованы многие технологии, уже отработанные на танке "Меркава" и тяжёлом БТР "Намер". Сборка "Эйтан" также будет базироваться на тех же линиях в Ремонтно-восстановительном центре (МАША-7000 в Тель-а-Шомер) АОИ, где выпускаются "Меркава" и "Намер". В то же время, сайт "Калькалист" пишет о новой линии и о приёме на работу в МАША десятков новых рабочих. Таким образом, производство "Эйтан" не снизит темп производства "Меркава" и "Намер".

В производстве будут заняты более 60 компаний из Израиля и США. Но участвует и Германия: для БТР выбран 750-л.с. дизель компании MTU (конкурентов был американский Caterpillar). В разработку БТР были вложены сотни млн шекелей, стоимость 1 серийной машины - 3 млн долларов. По-видимому в США будут выпускаться 50% деталей, для получения возможности частичного финансирования производства из средств американской военной помощи, впрочем об этом сообщалось ещё в 2016 г. На первом этапе доля израильского производства будет больше, но далее часть его будет перенесена в США по указанной выше причине.

На МАША будут изготавливаться менее 10% элементов БТР. Остальные 90+ будут поставляться гражданскими производителями. Разработчики старались по максимуму использовать системы, имеющиеся на рынке, в первую очередь в том, что относится к колёсном приводу "Эйтан". Например, трансмиссия будет производства компании Allison Transmission.

Сообщаются следующие детали:

БТР состоит из примерно 1 млн деталей;

на 1 БТР расходуется более 20 тонн стали, примерно 30 км сварочной проволоки, 6 км электропроводки и кабелей связи, 70 литров краски;

БТР имеет 10 камер дневного и ночного видения для обеспечения кругового обзора;

системы БТР контролируются 34 компьютерами и процессорами;

в боевом отделении имеется 5 сенсорных экранов.

Я уже писал о ТТХ "Эйтан". Кроме уже известной информации о замене КАЗ "Меиль Руах" (Trophy) на "Хец Дорбан" (Iron Fist) практически ничего нового не опубликовано. Разве что сказано, что БТР будет нести 13 человек (3 члена экипажа и 10 десантников), а не 12, как сообщалось ранее. Кроме того, опубликованы фото и видео, где одновременно видны все 3 прототипа "Эйтан": Б/Н 741999 (первый), Б/Н 741998 (второй) и Б/Н 741997 (третий, он же первый с башней).

См. также статью по теме на ЖЖ "Пишет Давид" (david_2).

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