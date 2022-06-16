Войти
Интерфакс-АВН

Посол РФ в Вашингтоне Антонов: заявления Пентагона о расширении поставок дальнобойных комплексов на Украину вызывают обеспокоенность

433
0
0
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявления высокопоставленного представителя Пентагона о поставках на Украину РСЗО HIMARS, подчеркнул, что они демонстрируют намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию и вызывают крайнюю обеспокоенность.

"Вызывает крайнюю обеспокоенность, что высокопоставленный представитель Пентагона допускает возможность расширения поставок дальнобойных комплексов. Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет устремлений к мирному урегулированию", - отметил Антонов.

Посол считает, что заявления чиновника неслучайно прозвучали накануне очередной встречи США и их союзников по военной поддержке Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Похожие новости
13.06.2022
Проблемы с поставками Украине обещанного немецкого вооружения
10.06.2022
Как Киеву удается прятать от США истинный масштаб своих потерь
06.06.2022
Российские ПВО щелкают украинские вооружения, как орехи, заявил Путин
06.06.2022
Американцы: Пентагон готов воевать до последнего украинца
17.12.2019
Что стоит за успешно проведенным испытанием баллистической ракеты корпорации Lockheed Martin
05.04.2016
Украина создает ракетный щит
04.07.2011
Все больше армий мира становятся владельцами крупнокалиберных РСЗО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 11:51
  • 27616
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 11:14
  • 1
«Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении
  • 16.06 10:40
  • 1
Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами
  • 16.06 08:22
  • 2
ВСУ намерены сбивать российские беспилотники с помощью литовских антидроновых ружей
  • 16.06 04:30
  • 17
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 16.06 01:25
  • 5
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 15.06 14:34
  • 7
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 15.06 13:38
  • 1
В филиале МПЦ ВС РФ завершает подготовку очередная группа саперов ДНР
  • 15.06 12:18
  • 2
Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада