Украину ни в коем случае нельзя принимать в ЕС. Но у Киева есть выход

Принимать Украину в ЕС сейчас – это неправильно

Принимать сегодня Украину в ЕС нельзя, и на это существует ряд причин, пишет The Economist. Однако авторы статьи предлагают создать ещё одно сообщество европейских государств, куда бы Киев мог вступить и чувствовать свою причастность к европейскому миру.

Ханс Криббе (Hans Kribbe), Луук ван Мидделаар (Luuk van Middelaar)

Надо ли принимать Украину в Евросоюз? Это важный вопрос, причем не только для Киева, но и для Брюсселя. Украинский президент Владимир Зеленский приводит убедительные доводы в пользу вступления. В необходимости принятия Киева уверены и некоторые страны-члены ЕС. Мы часть общей семьи, говорит Зеленский. Мы сражаемся и погибаем за Европу и за ее ценности.

Мольбы Зеленского трудно игнорировать. Вылить ушат холодной воды на страну, которая мечтает стать частью ЕС, а в настоящее время переживает конфликт – это очень похоже на черствость и недальновидность. Зеленский прав, напоминая европейцам, что расширение их клуба имеет геополитическое значение. Обеспокоенность по поводу стабильности в Европе после окончания холодной войны стала главной причиной для принятия в ЕС почти 20 лет назад Польши, Венгрии и других стран.

Но многие европейские лидеры предпочитают разыгрывать процедурную карту, прячась за временем и процессом. Канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что, если в ускоренном порядке принять Украину, это будет несправедливо по отношению к кандидатам на вступление с Балкан, которые стоят в очереди уже несколько лет. Голландский премьер-министр Марк Рютте настаивает на том, что нельзя "срезать углы" на пути к членству. Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что на вступление уйдут "годы, а если по правде, то несомненно десятилетия".

Такие аргументы типа "правила есть правила" неоспоримы в мирное время. Но когда идут военные действия, они кажутся циничными и глупыми. На кону стоит выживание Украины как государства, а не принятие стандартов ЕС по продовольственной безопасности. Есть угроза потерять из виду важные стратегические цели. Во время саммита ЕС, который состоится 23 и 24 июня, у лидеров Евросоюза может возникнуть соблазн увильнуть от решения этого вопроса, намекнув, что шанс на вступление есть, но не назвав четкую дату и не взяв на себя твердые обязательства. Породив ожидания, которым не суждено исполниться, они могут создать почву для недовольства. Спросите Турцию, которая почти 20 лет идет по иллюзорному пути к вступлению в Евросоюз.

Однако Украина заслуживает прямых ответов, а не ложных обещаний. А невысказанная лидерами ЕС правда состоит в следующем. Хотя включить Украину в европейские структуры очень важно со стратегической точки зрения, есть не менее важные стратегические причины, по которым принимать ее в ЕС не следует.

Украине нет смысла вступать в Евросоюз, пока она не обеспечит себе членство в НАТО. А сегодня даже Зеленский признает, что это недостижимо. Безопасность прежде всего, а ЕС не может обеспечить ее в противовес России. У членов ЕС есть договорное обязательство помогать друг другу в случае вооруженной агрессии "всеми доступными средствами". Но такая форма солидарности, предназначенная для борьбы с терроризмом и ведения кибервойн, не в силах сдержать ядерную державу. Вот почему Польша и прочие бывшие члены Варшавского договора вступили в НАТО, а уже потом стали членами ЕС. По той же причине Финляндия и Швеция стремятся получить защиту согласно статье 5 устава НАТО, где говорится о взаимной обороне. Если Украина сейчас вступит в ЕС, не будучи членом Североатлантического альянса с его силами сдерживания, риск будущей войны между Россией и Евросоюзом в целом существенно усилится.

Следует учитывать и другие факторы при оценке заявки Украины на членство в ЕС. Европа должна окрепнуть и стать геополитической силой, способной совместно с Америкой обеспечивать стабильность своего региона. Но в случае принятия Украины, а также других стран, таких как дружащая с Россией Сербия, риск раскола этого объединения и попадания в тупиковую ситуацию существенно возрастет по сравнению с сегодняшним днем. (Предостережением в этом плане может послужить пример Венгрии, которая в последнее десятилетие все больше склоняется в сторону авторитарного правления и недавно ослабила санкции ЕС против России.) Централизация процесса принятия решений ЕС по вопросам внешней политики и верховенства права, который сейчас требует единогласия всех 27 стран, ослабит возможности новых членов ставить палки в колеса. Но мало кто из нынешних членов готов передать такие полномочия Брюсселю.

Тем не менее, отталкивать Зеленского нельзя. Существует очевидная необходимость прочнее привязать к Европе Украину и некоторые другие балканские и черноморские страны. Однако ни НАТО, ни ЕС не могут стать таким крепежным канатом. По этой причине прозвучавшее недавно предложение Макрона создать пан-европейское политическое сообщество является более реалистичным, чем считают некоторые из его критиков – при условии, что оно будет правильно составлено.

Прежде всего, такая лига европейских государств (назовем ее Е40 в честь длинной автострады, соединяющей Кале с Украиной) должна существовать вне структур ЕС, будучи при этом межгосударственной, чем-то похожей на G20. Чего Европе не нужно, так это очередного зала ожидания для желающих вступить в ЕС, или возрожденной версии старой идеи "двухскоростной Европы" (согласно такой идее, одна группа стран осуществляет интеграцию более быстрыми темпами, чем те государства, у которых меньше желания это делать). Нельзя также допустить, чтобы такой союз государств стал внешним кругом, обращающимся по орбите вокруг Брюсселя, который составляет его сердцевину. Еврокомиссия наверняка мыслит именно так. У ЕС и без этого имеется бесчисленное множество партнерств и соглашений об ассоциации с европейскими странами, не входящими в его состав, включая Украину. Любой намек на "ЕС в облегченной форме" немедленно остановит Британию, которую также надо вовлечь в процесс.

Лига Е40 должна давать гарантии безопасности своим членам, но не полной силой членства в НАТО, а чем-то таким, что выходит за рамки простых деклараций. Она может установить угрозы общим интересам и ценностям, и сформулировать совместные ответные стратегии, например, в сфере энергетической безопасности (взаимосвязанные энергосистемы), пограничных споров и кибератак. Взяв на вооружение идею, которая витает в европейских кругах с 2018 года, Е40 может создать "европейский совет безопасности" с временными и постоянными членами (Франция, Германия, Британия, а возможно также Польша, Италия или Испания).

Ни одно из ныне действующих межгосударственных объединений не в состоянии сегодня выполнять эти функции. В обозримом будущем России не будет места в этом пан-европейском клубе. По этой причине данные задачи не может выполнять ОБСЕ, в которую входит Россия и многочисленные неевропейские государства. Не подходит для этой роли и Совет Европы с его узкими правозащитными функциями. ЕС как таковой не будет членом Е40, но его председатели смогут участвовать в саммитах руководителей лиги, как они участвуют в саммитах "семерки" и "двадцатки". То же самое относится и к генеральному секретарю НАТО, который будет обеспечивать важную связь с Америкой и ее жесткой силой.

Е40 ни в коем случае не станет панацеей, но это объединение обеспечит Украине непосредственную и менее циничную возможность для продвижения вперед, нежели иллюзорные обещания членства. Прежде всего, украинцы получат политический сигнал о том, что они как граждане независимого и суверенного государства принадлежат к европейскому миру, к его цивилизации, ценностям и устремлениям. Наверное, это не тот сигнал, который хочет услышать Зеленский. Тем не менее, его достоинство в честности и правдивости. А разве не этого мы ждем от семьи?