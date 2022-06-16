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Checkmate получит отклоняющееся во все стороны сопло

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Истребитель Checkmate
Истребитель Checkmate.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Однодвигательный легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate, разрабатываемый в России, получит отклоняющееся во все стороны сопло. Об этом говорится в патенте, опубликованном компанией «Сухой», передает РИА Новости.

«Поворотное реактивное сопло двигателя самолета располагается по оси симметрии фюзеляжа и используется для управления и балансировки в полете», — говорится в документе. Отмечается, что оно может быть как отклоняемым вертикально вверх-вниз, так и всеракурсным.

В «Ростехе» пояснили, что сопло улучшит взлетно-посадочные характеристики и обеспечит истребителю сверхманевренность. Как отмечает агентство, серийных однодвигательных самолетов с всеракурсным соплом двигателя ранее в мире не выпускалось. Кроме того, это повысит адаптивность авиационной платформы и позволит конфигурировать самолет в соответствии с пожеланиями заказчика.

В марте модель российского однодвигательного истребителя Checkmate прошла испытания в аэродинамических трубах.

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Страны
Россия
Продукция
Checkmate
Компании
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
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