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Модель истребителя Checkmate прошла аэродинамические испытания

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Самолет "Checkmate"
Самолет "Checkmate".
Источник изображения: Imad Creidi/Reuters

Модель российского однодвигательного истребителя Checkmate прошла испытания в аэродинамических трубах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент к легкому тактическому самолету (ЛТС), опубликованный Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Конструкция Checkmate позволяет ему иметь углы атаки и аэродинамические характеристики, обеспечивающие существенное улучшение «крейсерских, маневренных и взлетно-посадочных характеристик» по сравнению с известными однодвигательными самолетами, отмечается в тексте.

В июле 2021 года «Ростех» презентовал ЛТС на МАКС-21. По словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Checkmate
Компании
Роспатент
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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