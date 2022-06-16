Войти
Lenta.ru

«Луну-25» отправили на испытания

432
0
0
Станция «Луна-25»
Станция «Луна-25».
Источник изображения: laspace

Специалисты Научно-производственного объединения (НПО) имени Семена Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос») продолжают работу над автоматической межпланетной станцией (АМС) «Луна-25». Летное изделие АМС отправили в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) для проведения комплексных электрических испытаний, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Испытания пройдут в вакуумной камере ВК 600/300, которая оснащена имитаторами воздействия космического пространства. Испытания проводят с целью проверки функционирования летного образца аппарата в условиях, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации.

После завершения испытаний аппарат вернут в НПО имени Семена Лавочкина для проведения дальнейших работ. Испытания в НИЦ РКП планируют завершить в июле. Весь комплекс наземно-экспериментальной отработки АМС перед отправкой на космодром могут завершить летом.

В мае генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что автоматическую межпланетную станцию «Луна-25» запустят в конце сентября.

Ранее в мае космонавт Петр Дубров рассказал, что в первом полете на Луну главной задачей должна быть отработка оборудования, корабля и баллистических схем движения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Похожие новости
08.06.2022
"Роскосмос" хочет включить немецкий телескоп без разрешения. Ученые "категорически против"
11.04.2022
Названа дата запуска первой почти за 50 лет российской миссии к Луне
06.10.2021
Сверхтяжелое решение Роскосмоса
21.12.2020
Аппарат "Луна-25" отправится на Луну в октябре 2021 года - Рогозин
10.06.2019
Рогозин лично проконтролирует запуск космического телескопа "Спектр-РГ"
01.03.2019
Оборудование аппарата "Луна-Глоб" снимет панораму спутника Земли в HDR
24.01.2019
Медведев проведет совещание по развитию Роскосмоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 11:51
  • 27616
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 11:14
  • 1
«Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении
  • 16.06 10:40
  • 1
Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами
  • 16.06 08:22
  • 2
ВСУ намерены сбивать российские беспилотники с помощью литовских антидроновых ружей
  • 16.06 04:30
  • 17
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 16.06 01:25
  • 5
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 15.06 14:34
  • 7
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 15.06 13:38
  • 1
В филиале МПЦ ВС РФ завершает подготовку очередная группа саперов ДНР
  • 15.06 12:18
  • 2
Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада