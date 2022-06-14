Источник: патрульные корабли ЧФ усилят комплексом ПВО "Тор-М2КМ" с учетом боевого опыта

На головной патрульный корабль ЧФ "Василий Быков" уже установили модуль ЗРК "Тор-М2КМ", который проходит практические испытания

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Патрульные корабли проекта 22160, стоящие на вооружении Черноморского флота (ЧФ) РФ, до конца года вооружат зенитным ракетным комплексом (ЗРК) "Тор-М2КМ" для усиления корабельной противовоздушной обороны (ПВО) с учетом опыта специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в оборонно-промышленном комплексе.

"До конца текущего года черноморским корветам проекта 22160 с учетом опыта участия в спецоперации усилят корабельную систему ПВО за счет установки ЗРК "Тор-М2КМ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на головной патрульный корабль ЧФ "Василий Быков", принимающий участие в специальной военной операции, уже установили модуль ЗРК "Тор-М2КМ", который проходит практические испытания. Процесс установки комплекса на остальные три корвета ЧФ ("Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов") будет идти с учетом опыта эксплуатации ЗРК в боевых условиях.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Корветы проекта 22160 могут нести до восьми крылатых ракет семейства "Калибр". Корабельная система ПВО состоит из восьми ПЗРК "Игла-С" или "Верба" и двух морских тумбовых пулеметных установок МТПУ-1 "Жало" калибра 14,5 мм. На корабле имеются ангары для вертолета Ка-29 и беспилотников.

Корвет "Виктор Великий"

Патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий", строящийся на Зеленодольском заводе им. Горького, поступит на ЧФ до конца года с установленным ЗРК "Тор-М2КМ". Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Корвет "Виктор Великий", строящийся на Зеленодольском заводе, войдет в состав Черноморского флота в декабре 2022 года с уже с установленным модулем ЗРК "Тор-М2КМ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, завершающий серию кораблей проекта 22160 патрульный корабль "Николай Сипягин", который также строят на Зеленодольском заводе, "имеет шанс поступить на Черноморский флот до конца 2023 года с уже новой версией ЗРК корабельного базирования". ТАСС не располагает официальной информацией об этом.

ЗРК "Тор-М2КМ"

"Тор-М2КМ" является автономным зенитным ракетным комплексом малой дальности. Он обеспечивает надежное поражение маневрирующих крылатых ракет большой и средней дальности, противорадиолокационных ракет, крылатых ракет любой дальности и базирования, противокорабельных ракет, летящих на высоте до 5 м над поверхностью моря, планирующих и управляемых авиабомб, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов противника, летящих на высотах от 10 до 10 тыс. м над уровнем моря, на дальности от 1 тыс. до 15 тыс. м с курсовым параметром до 8 тыс. м.

В 2016 году провели успешные испытания по применению ЗРК "Тор-М2КМ" на надводных кораблях. Модуль закрепили на вертолетной площадке головного фрегата проекта 11356Р "Адмирал Григорович" и произвел пуски по имитаторам ракет.